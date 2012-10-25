Мисс сентябрь CTV.BY – креативная и артистичная Каролина

Чтобы носить этот гордый титул мисс, нужно быть идеальной?? Увы и ах, суровая правда жизни. И только для мисс месяца сайта CTV.BY главное – добрая душа и большое сердце. Например, как у нашей сегодняшней победительницы Каролины!

Яркая и активная, задумчивая и неспешная. Этими эпитетами можно охарактеризовать не только осеннюю пору, но и очаровательную Мисс сентябрь, удивительно точно соответствующую своему титулу.

Каролина Дрик, «Мисс сентябрь CTV.BY»:

Очень люблю осень! Хочется думать, хочется творить. Аж на душе приятно!

Как говорит Каролина сама о себе, она – серьезная девушка, которую, к тому же, сложно развеселить. Однако наша съемочная группа в процессе общения с юной мисс убеждалась лишь в обратном. Каролина сразу покорила нас своей улыбчивостью и общительностью. Ну и, конечно, ярко выраженной индивидуальностью. Еще бы, с таким-то именем!

Каролина Дрик, «Мисс сентябрь CTV.BY»:

Накануне моего рождения папе приснился сон, в котором огромное поле, цветы и одна большая бабочка. Бабушка тогда сразу сказала: «У нас в семье будет расти королева!». «Королева» с древнегерманского – Каролина. Поэтому я и Каролина.

И родители не прогадали! Как и полагается юной королеве, девушка стремится к прекрасному. Музыкальная школа по классу фортепиано, занятия вокалом… Музыка сопутствует Каролине по жизни, воплощаясь и в ее любимом хобби.

Каролина Дрик, «Мисс сентябрь CTV.BY»:

Я очень люблю танцевать! Правда, занимаюсь этим не профессионально. Но как-то еще в школе, в конце, стала участвовать в мероприятиях, ставить танцы сама. В университете этим занимаюсь и думаю, делаю это успешно.

А еще Каролина – девушка крайне общительная, способная найти общий язык… даже с животными! А точнее – с грызунами. Сегодня у Мисс сентябрь живет уже шестой по счету хомяк - Барбара. И если когда-нибудь девушка соберется завести седьмого, она непременно назовет его Стиви – по трем согласным буквам, составляющим название нашего канала, сообщили в программе «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ.