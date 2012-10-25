Оздоровительный бокс в Минске для женщин - мужчины будут в восторге

Хотите справиться с психологическим стрессом, побороть осеннюю депрессию, избавиться от комплексов или просто привести в форму ваше тело и мышцы? Милые дамы, тогда оздоровительный бокс – увлечение для вас!

Анатолий Лис, инструктор-методист по оздоровительному боксу:

Человек становится более уверенным, более психологически устойчивым, у него концентрируется внимание, человек быстрее переключается с одного действия на другое.

Необычная разновидность бокса, но со строгим ограничением по экстремальности! Здесь вас не заставят выйти на ринг или участвовать в спарринге. Оздоровительный бокс – скорее синтез фитнеса и профессионального спорта. Бой с тенью, работа на грушах, сражение с мешками и удары прямо в «лапы» тренеру – таких упражнений на занятиях по фитнесу вы не увидите, рассказали в программе «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ.

Анатолий Лис:

Занятия стандартные, как и везде при физическом воспитании – сначала идёт разминка (подготовка организма, функциональной системы к нагрузкам). Основная часть – технические действия.

А если вы посетили занятие впервые и вам срочно необходимо выплеснуть накопившиеся эмоции, инструктор проведёт с вами пятиминутная вводную лекцию, выдаст специальный защитный жилет, перчатки - и вперёд! Теперь вам понадобиться только воображение, чтобы вместо боксёрской груши представить обидчика и нанести ему оглушительный удар!

А о том, как и зачем люди приходят в оздоровительный бокс, рассказали девушки-«спортсменки»!

Ольга Луцевич, участница курсов по оздоровительному боксу:

Пришла к оздоровительному боксу смешно, я бы сказала. Я просто проходила мимо зала бокса. Была одна среди мужчин. Думала, что будут посмеиваться, но нет, нужно отдать должное, - они очень корректно себя вели. Я осмелела. И вот уже 7 лет занимаюсь.

Галина Иващенко, участница курсов по оздоровительному боксу:

Сначала ходил мой муж, а потом я составила ему копанию. Сначала я долго упиралась, думала, сюда ходят одни мужчины и это скучно и неинтересно. Но потом мне так понравилось, что теперь я его таскаю на бокс чаще, чем ему хотелось бы.

Екатерина Лысковец, участница курсов по оздоровительному боксу:

Я ещё занимаюсь ушу. Проходила мимо зала, посмотрела... Мне понравилось!

Инна Богданова, участница курсов по оздоровительному боксу:

Хорошая эмоциональная разрядка! Если на работе кто-то достаёт – это всё остаётся на тренировках и никому не приносит ущерба!