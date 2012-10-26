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Горец восточный - розово-зелёная композиция для вашей клумбы

26 октября 2012 06:39
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Поздней осенью на опустевших клумбах гордо возвышаются горцы —травянистые растения, которые произрастают в разных частях света. Благодаря усилиям голландских и английских селекционеров, они приобрели огромную популярность. И сегодня, как никогда, модно выращивать стойких горцев в своем цветнике, рассказали в программе «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ.

Ольга Дуброва, научный сотрудник Центрального ботанического сада НАН Беларуси:
Горец восточный - однолетнее растение, которое не боится понижения температуры.  Его можно посадить на фоне растений с плотной листвой, темноокрашенных растений, хвойных.

Род Горец - многочисленный, насчитывает около 300 видов. Но в нашей стране особо любим именно горец восточный. Мелкие яркие цветки пурпурного цвета на высоких стеблях всегда смотрятся выигрышно, а в срезке задают тему всей композиции.

Ольга Дуброва:
Горец восточный образует мощные коленчатые полые внутри стебли. Листья крупные светло-зеленого окраса. За счет сочетания светло-розовой окраски цветков и зелени получаются очень эффектные клумбы.

Горец — удивительно разнообразный род. Он предстает перед нами в различных обличьях: от травки-муравки до трехметровых зарослей. Необычное применение этого растения—декорирование стен и заборов! И несмотря на кажущуюся строгость горцев, вырастить их не доставляет особых хлопот.

Ольга Дуброва:
Можно его посеять под зиму. Сверху немного засыпать сухим торфом или перегноем. И тогда весной горец даст дружные всходы.

Горцы сохраняют свою декоративность в течение всего сезона. Но поздней осенью они прекрасны как никогда.

# Растения и цветы # Фотофакт # Хобби

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