Дизайнер Екатерина Тикота собрала коллекцию из 1832 старинных пуговиц

Дизайнер Екатерина Тикота даже в мелочах видит прекрасное. Девушка находит неповторимое очарование в крошечных пуговицах, которые она с любовью собирает уже несколько лет. Сегодня в ее коллекции – около двух тысяч экземпляров всевозможных форм и размеров…

Каких только пуговиц здесь нет! Стеклянные, металлические, пластиковые, деревянные… Чтобы найти эксклюзив, пришлось изрядно постараться.

К примеру, эти вещицы, которым больше ста лет, Екатерина нашла на одном из Пражских рынков. Каждой пуговке дизайнер уделяет особенное внимание: подолгу рассматривает, перебирает в пальцах, находя в этом упоение и медитативный настрой. Именно благодаря такому занятию у девушки зачастую появляется вдохновение и новые идеи.

Правда, использовать раритеты для украшения одежды, Екатерина Тикота не спешит. Она готова распрощаться с пуговицей только тогда, когда понимает, что она идеально подходит не только к определенному платью, но и конкретному человеку.

Сейчас сложно найти такого ценителя пуговиц, как Екатерина. Многие относятся к фурнитуре довольно равнодушно. Хотя раньше одежду с пуговицами носили только большие модники, ведь в 14 веке этот предмет был сродни ювелирному украшению. По изысканным деталям даже определяли знатность рода! Еще один любопытный факт: изначально интерес к пуговицам проявили мужчины. Женщины же встретили новые застежки в «штыки» и еще долгое время продолжали пользоваться булавками. Сегодня пуговицы – неотъемлемый атрибут как мужского, так и женского гардероба.