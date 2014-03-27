Уникальный мастер-класс по живописи от Маргариты Манис: никакой теории, только самовыражение

Алена Тимохина, корреспондент СТВ:

В детстве каждый из нас мечтал стать художником. И я - не исключение. И, чтобы не откладывать мечту в долгий ящик, мы решили обратиться к настоящему мастеру живописи: Маргарите Манис.

Прибегнуть к помощи Маргариты мы решили вовсе не случайно: художник считает прекрасным любое проявление творчества. Как и полотна Маргариты, уникален и ее подход к обучению: никакой теории, никаких рамок, нужно просто «делиться» с холстом тем, что идет из самого сердца, сообщили в программе «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ.

Какую же краску выбрать? Акварель, акрил или масло? Перед каждым, кто впервые берется за кисть, возникает множество вопросов. Глядя на «арсенал» профессионального художника, просто глаза разбегаются!

Выбираем масляные краски, как у настоящих живописцев. Такая мысль приходит в голову каждому новичку: а вдруг не получится? Но Маргарита успокаивает.

Маргарита Манис, художник:

Единственный в масляной живописи неприятный момент - можно вымазаться масляными красками. Холст испортить невозможно. Потому что, что бы ни изобразилось на холсте, это состояние души.

Твори так, как чувствуешь - именно с этим лозунгом прошел мастер-класс у заслуженного импрессиониста.

И даже если ваши полотна пока и не несут художественной ценности, ощущения от занятий живописью несравнимы ни с чем!

Конечно, до Национального художественного музея эта райская птичка долетит вряд ли, но эмоции от картины, созданной своими руками, несравнимы ни с чем! Ожидаем вердикт!

Маргарита Манис, художник:

Смотрите, какой шедевр получился! Причем у нас такого плана был мастер-класс, что я совершенно не участвовала в творческом процессе. Мы общались на духовном уровне, а картина получилась замечательная, потому что человек полностью самовыражался, без всякого давления. Поэтому, как мне кажется, получилась настолько замечательная работа.

Алена Тимохина, корреспондент СТВ:

Ну что же, как выяснилось, плохих художников не бывает, бывают невежественные зрители! А что же это за птица, предстоит выяснить орнитологам!