Художник Ксения Беляева использует в произведениях гелевые ручки

Новости Беларуси. Знакомьтесь: Ксения Беляева. По образованию эта женщина музыкант, но свою жизнь она решила связать с другим искусством. Ксения – художник. Однако для создания своих произведений женщина не берёт в руки краски и кисти. Её инструмент – гелевые ручки!

Ксения Беляева, художник:

Начиналось это даже не как увлечение, а просто как рисунки в конспектах на задних страницах. Потом постепенно они увеличивались, увеличивались, конспектов стало мало. Они перешли на отдельные листы. Появились картины, но всё равно это было как хобби, потому что училась в музыкальном училище и про художественное ничего не думала.

Хобби Ксении переросло в работу. Замысловатые узоры стали появляться не только на бумаге, но и на деревянных браслетах, серьгах и даже волчках!

Когда Ксения берётся за новый рисунок, то никогда не знает, чем он закончится. Идеи рождаются спонтанно!

Ксения Беляева, художник:

В волчках можно найти как какие-то индейские, так и африканские узоры. Вот камень – это индиец. Двухликий. С одной стороны и с другой стороны – другое лицо.

Заготовки для аксессуаров Ксения покупает в магазинах, а волчи делают местные резчики по дереву. Рисование гелевыми ручками – кропотливый труд. На то, чтобы создать картину на бумаге, уйдёт три дня. С деревом – всё сложнее!

Ксения Беляева, художник:

Такой вот тонкий занимает три часа работы. Такой средний – часов 6-5.И самый широкий часов по 8. Это только самого рисования. Без лакировки, полировки, без сушки. А вообще получается, что браслеты надо рисовать минимум три дня тоже. От начала до конца. А некоторые и по месяцу получаются.

Работы художницы учувствует в различных выставках. Маски, сделанные руками Ксении, отправятся на московское фрик-шоу. А некоторыми работами нашей героини уже любуются калифорнийские поклонники искусства.

Ксения Беляева, художник:

Случайно на одном сайте познакомилась с художником, который также являлся владельцем галереи в Калифорнии. Он предложил там выставиться. И я решила, почему бы и нет. Надо рискнуть. Отправила ему картины, он сам уже там всё оформлял. Всё выставлял. С тех пор, с 2008 года, мы сотрудничаем.

Деревянные браслеты, серьги и кулоны, разрисованные гелевыми ручками, охотно покупаются. Работы Ксении можно увидеть и в предметах её собственного гардероба.

Ксения Беляева, художник:

Несколько лет назад девушка попросила сделать такую татуировку. Разрешения попросила. Ну и я попросила прислать фотографию, чтобы посмотреть, как это будет выглядеть. Мне понравилось.



Чтобы создавать такие произведения искусства, необходимо любить своё дело. У Ксении Беляевой много идей и планов на будущее. А значит, мы ещё не раз восхитимся её творчеством, сообщили в программе «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ.