Прямой эфир

Белорусы Константин Дударев и Виктор Шевцов рассказали, как они создают рыцарские доспехи, и показали свою мастерскую

25 марта 2014 06:36
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Мир рыцарей, средневековых доспехов и оружия. Для кого-то это осталось детским увлечением, а для кого-то стало делом всей жизни. Сегодня наравне с живописью и скульптурой, изготовление рыцарской амуниции можно отнести к отдельному виду искусства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Им не нужны горны и средневековые методы резки, есть болгарки, станки и электросварка.  Детские забавы давно переросли в профессию. Вот уже 10 лет Константин и Виктор изготавливают рыцарские доспехи.

Константин Дударев, мастер:
Когда мне было 6 лет, я посмотрел фильм «Александр Невский». Я думаю, многие знают такой фильм. И с тех пор загорелся увлечением и к истории, и к искусству.

Процесс воссоздания доспехов —  кропотливая работа. Чтобы сделать такую чудо-«стальную скульптуру», мастера долго изучают фотографии, литературу, сохранившиеся чертежи, делают макет. Работа это исключительно ручная, а значит уникальная.

Константин Дударев, мастер:
Сейчас будет громко довольно. Вот таким образом очень долго, простукивая один квадратный сантиметр за другим, мы выравниваем форму каждого нашего изделия.

Редкий человек в Беларуси может позволить себе заказать подобные вещи, чтобы потом участвовать в турнирах. Основные покупатели «Стального наследия» — коллекционеры. Но от этого работа у мастеров не легче. На изготовление доспеха уходит минимум пол года. Максимальный вес стальной скульптуры сделанной золотыми руками белорусских умельцев — 40 килограммов.

Виктор Шевцов, мастер:
Данный доспех - это реконструкция доспеха 1530 года,   оригинал находится в Лондоне. Все элементы, также перчатка, являются рабочими. Как это и было в истории.

И Константин, и Виктор непонаслышке знакомы со всеми тонкостями внешнего вида костюма и его практического применения.  Сами участвовали во многих турнирах. Мастера уверенны: не познав полевой рыцарской жизни, не поймешь до конца, как это все должно быть изготовлено.

Константин Дударев, мастер:
Раньше мы принимали участие в боях, ну там горячие головы, молодые были. И травмы какие-то получали. Это было интересно все и, я считаю, это необходимы этап нашей жизни творческой. Потому что мы через это прошли, пропустили через себя.

У мастеров много интересных и качественных работ для белорусских исторических музеев. Делали они доспехи и для Мирского и Несвижского замков. Работы белорусских умельцев есть и у частных коллекционеров из СНГ и Америки. А если есть заказы  у мастеров, возможно и рыцари все еще среди нас? 

# Фотофакт # Рыцари # Хобби

Другие новости рубрики

Все новости
Художник Ксения Беляева использует в произведениях гелевые ручки
24 марта 2014 07:30

Художник Ксения Беляева использует в произведениях гелевые ручки

Минский златокузнец Юрий Адамович. Работы у него заказывали Валентина Терешкова, Уго Чавес, Петр Машеров и Жорж Помпиду
21 марта 2014 15:59

Минский златокузнец Юрий Адамович. Работы у него заказывали Валентина Терешкова, Уго Чавес, Петр Машеров и Жорж Помпиду

Анна Барашкова вышивает не на ткани, а... по дереву!
20 марта 2014 04:57

Анна Барашкова вышивает не на ткани, а... по дереву!