Белорусы Константин Дударев и Виктор Шевцов рассказали, как они создают рыцарские доспехи, и показали свою мастерскую

Новости Беларуси. Мир рыцарей, средневековых доспехов и оружия. Для кого-то это осталось детским увлечением, а для кого-то стало делом всей жизни. Сегодня наравне с живописью и скульптурой, изготовление рыцарской амуниции можно отнести к отдельному виду искусства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Им не нужны горны и средневековые методы резки, есть болгарки, станки и электросварка. Детские забавы давно переросли в профессию. Вот уже 10 лет Константин и Виктор изготавливают рыцарские доспехи.



Константин Дударев, мастер:

Когда мне было 6 лет, я посмотрел фильм «Александр Невский». Я думаю, многие знают такой фильм. И с тех пор загорелся увлечением и к истории, и к искусству.



Процесс воссоздания доспехов — кропотливая работа. Чтобы сделать такую чудо-«стальную скульптуру», мастера долго изучают фотографии, литературу, сохранившиеся чертежи, делают макет. Работа это исключительно ручная, а значит уникальная.



Константин Дударев, мастер:

Сейчас будет громко довольно. Вот таким образом очень долго, простукивая один квадратный сантиметр за другим, мы выравниваем форму каждого нашего изделия.



Редкий человек в Беларуси может позволить себе заказать подобные вещи, чтобы потом участвовать в турнирах. Основные покупатели «Стального наследия» — коллекционеры. Но от этого работа у мастеров не легче. На изготовление доспеха уходит минимум пол года. Максимальный вес стальной скульптуры сделанной золотыми руками белорусских умельцев — 40 килограммов.



Виктор Шевцов, мастер:

Данный доспех - это реконструкция доспеха 1530 года, оригинал находится в Лондоне. Все элементы, также перчатка, являются рабочими. Как это и было в истории.



И Константин, и Виктор непонаслышке знакомы со всеми тонкостями внешнего вида костюма и его практического применения. Сами участвовали во многих турнирах. Мастера уверенны: не познав полевой рыцарской жизни, не поймешь до конца, как это все должно быть изготовлено.



Константин Дударев, мастер:

Раньше мы принимали участие в боях, ну там горячие головы, молодые были. И травмы какие-то получали. Это было интересно все и, я считаю, это необходимы этап нашей жизни творческой. Потому что мы через это прошли, пропустили через себя.



У мастеров много интересных и качественных работ для белорусских исторических музеев. Делали они доспехи и для Мирского и Несвижского замков. Работы белорусских умельцев есть и у частных коллекционеров из СНГ и Америки. А если есть заказы у мастеров, возможно и рыцари все еще среди нас?