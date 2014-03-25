Художник Екатерина Гончарик создает открытки необычным способом: краски и карандаши сменил современный графический планшет

Новости Беларуси. Теплые - иначе про работы художницы Екатерины Гончарик и не скажешь! Только взгляните, вот на одной из открыток смешной Буратино отправляет в увлекательное путешествие кораблик и желает каждому попутного ветра и вдохновения!

А этот аппетитный кекс из молочного желе и алых ягод брусники непременно хочется попробовать на вкус! Нежности и сладких мгновений Вам…

Познакомимся и с другими удивительными героями художницы! Вот девушка, которая взлетает на зонтике вслед за мечтами, а это – чародейка-зима на мгновение заглянула к нам в гости.

Екатерина Гончарик, художник:

Так получается, что все мои герои очень похожи друг на друга. Это какие смешные персонажи, дети. Все мои открытки в своем стиле, со своим настроением.

По образованию Екатерина дизайнер, но именно рисование приносит девушке особую радость и удовольствие. Вспомнить хотя бы, как все начиналось! Когда-то первые краски художнице подарил отец…

Екатерина Гончарик, художница:

Рисую я с самого детства, и рисую очень много. И с детства у меня не было никаких сомнений в выборе своего дела…. Сначала я собрала огромное количество рисунков, а потом решила, почему бы не поместить их открытки…

Сегодня художница создает открытки достаточно необычным способом. Краски и карандаши сменил современный графический планшет…

Екатерина Гончарик, художница:

Когда ты рисуешь красками или гуашью, очень часто ты несколькими мазками можешь испортить всю работу… На графическом планшете все гораздо проще! У человека появляется больше простора для фантазии.

Однако заменить запах красок и возможность кистью прикоснуться к чистому листу бумаги, компьютер все-таки не может...

Екатерина Гончарик, художница:

Очень люблю графику, люблю рисовать карандашом, ручками, а ещё нравится рисовать акриловыми красками.

Свои открытки художница называет теплыми, интересно, почему?

Екатерина Гончарик, художница:

Когда я создавала первые свои открытки, я отправила пробные экземпляры своим друзьям и попросила, чтобы они их охарактеризовали пятью прилагательными. И слово «теплые» было самым распространённым в откликах.

Пожелания к открыткам – исключительно на белорусском языке! Их художница придумывает вместе со своими друзьями.

Екатерина Гончарик, художница:

Когда я переехала в Минск, у меня появилось очень много друзей, которые увлекались белорусской культурой. Мы вместе ходили на танцы, организовывали разные интересные мероприятия. Так, постепенно, я почувствовала, что белорусский язык – это часть меня.

Верьте в лучшее, оставайтесь мечтателями, будьте мыслями рядом с близкими людьми! После таких слов действительно становится тепло и уютно на душе, сообщили в программе «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ.

Екатерина Гончарик, художница:

Я не хотела рисовать открытки к определенному поводу. Мне кажется, лучше всего, когда человек посмотрит на открытку и сам решит, когда её подарить. Возможно, по поводу, но лучше просто так.