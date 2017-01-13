Прямой эфир

Игорь Коперский, мастер пирографии: Свои картины я создаю в единственном экземпляре!

13 января 2017 08:58
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Ему не нужны краски и кисточки, свои картины он рисует огнём. За 40 лет умение отшлифовалось,  и теперь рука мастера чувствует, когда нужно сделать лёгкий штрих, а когда сильнее прижать иглу к дереву для необходимого оттенка. И если в советское время огненной живописью занимались тысячи, то сейчас Игорь Коперский практически единственный мастер пирографии в Беларуси.

Работа тренером по единоборствам и страсть к спорту тоже воплотились в его творчестве.

Сначала эскиз рисунка наносится на дощечку карандашом. А уже после можно пробовать управлять природными инструментами – огнём и деревом.

Мы выжигали минут 10, а на настоящий шедевр пирографии уходит около одного-двух месяцев. При этом образ или мгновение, высеченные огнём,  запечатлятся навсегда.

# Декоративное искусство # Фотофакт # Хобби # Игорь Коперский

Другие новости рубрики

Все новости
Яна Ласка, аэродизайнер: Это так важно – разрешить себе сделать праздник!
04 января 2017 10:30

Яна Ласка, аэродизайнер: Это так важно – разрешить себе сделать праздник!

Екатерина Шарай, мастер по изготовлению масок: В маске ты меняешь настроение праздника!
27 декабря 2016 09:17

Екатерина Шарай, мастер по изготовлению масок: В маске ты меняешь настроение праздника!

Карина Данченкова, рукодельница: Украшения несут в себе дух настоящего праздника!
16 декабря 2016 10:48

Карина Данченкова, рукодельница: Украшения несут в себе дух настоящего праздника!