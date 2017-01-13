Игорь Коперский, мастер пирографии: Свои картины я создаю в единственном экземпляре!

Ему не нужны краски и кисточки, свои картины он рисует огнём. За 40 лет умение отшлифовалось, и теперь рука мастера чувствует, когда нужно сделать лёгкий штрих, а когда сильнее прижать иглу к дереву для необходимого оттенка. И если в советское время огненной живописью занимались тысячи, то сейчас Игорь Коперский практически единственный мастер пирографии в Беларуси.

Работа тренером по единоборствам и страсть к спорту тоже воплотились в его творчестве.

Сначала эскиз рисунка наносится на дощечку карандашом. А уже после можно пробовать управлять природными инструментами – огнём и деревом.

Мы выжигали минут 10, а на настоящий шедевр пирографии уходит около одного-двух месяцев. При этом образ или мгновение, высеченные огнём, запечатлятся навсегда.