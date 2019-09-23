«Уловы достигали 20-30 кг леща!» Как рыбачат в самом центре Минска

Ловись, рыбка, большая и маленькая. Отважиться на городскую рыбалку может не каждый. Но тех, кто решится, ждет настоящее чудо. На Комсомольском озере, в Дроздах, в Степянке клюет не только судак, окунь или плотва, но даже щука! Развеять мифы о рыбалке в каменных джунглях мы отправились в самое сердце столицы – на Немигу.