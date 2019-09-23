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«Уловы достигали 20-30 кг леща!» Как рыбачат в самом центре Минска

23 сентября 2019 08:40
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Ловись, рыбка, большая и маленькая. Отважиться на городскую рыбалку может не каждый. Но тех, кто решится, ждет настоящее чудо. На Комсомольском озере, в Дроздах, в Степянке клюет не только судак, окунь или плотва, но даже щука! Развеять мифы о рыбалке в каменных джунглях мы отправились в самое сердце столицы на Немигу.

«Уловы достигали 20-30 кг леща!» Как рыбачат в самом центре Минска-1

Александр Розин, рыболов-спортсмен, эксперт фидерной ловли:
Уловы достигали 20-30 кг леща! Не удивляйтесь! Все возможно. Это плотва.

«Уловы достигали 20-30 кг леща!» Как рыбачат в самом центре Минска-4

Мы ловим буквально 5 мин, все при вас, все на ваших глазах, и вот первая рыбка. Это говорит и о состоянии водоема, и об уровне нашего специалиста-рыболова.

«Уловы достигали 20-30 кг леща!» Как рыбачат в самом центре Минска-7

Как рыбачат в самом центре Минска? Узнаете, посмотрев видеоматериал.

# Рыбалка в Беларуси # Хобби # Александр Розин # Евгений Нюхтилин # Фотофакт # Рыба

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