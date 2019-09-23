«Уловы достигали 20-30 кг леща!» Как рыбачат в самом центре Минска
Ловись, рыбка, большая и маленькая. Отважиться на городскую рыбалку может не каждый. Но тех, кто решится, ждет настоящее чудо. На Комсомольском озере, в Дроздах, в Степянке клюет не только судак, окунь или плотва, но даже щука! Развеять мифы о рыбалке в каменных джунглях мы отправились в самое сердце столицы – на Немигу.
Александр Розин, рыболов-спортсмен, эксперт фидерной ловли:
Уловы достигали 20-30 кг леща! Не удивляйтесь! Все возможно. Это плотва.
Мы ловим буквально 5 мин, все при вас, все на ваших глазах, и вот первая рыбка. Это говорит и о состоянии водоема, и об уровне нашего специалиста-рыболова.
Как рыбачат в самом центре Минска? Узнаете, посмотрев видеоматериал.