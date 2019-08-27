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Всегда приносят хороший улов. Как мастер изготавливает деревянные лодки

27 августа 2019 09:25
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В белорусской Венеции жизнь без лодки была немыслима. Дорог не было, сплавляли сено, дрова и даже лошадей; наматывали по 30 км! Ездили в гости на човнах и возили рыбу на базар. Ладили со своенравной Припятью как могли.

Всегда приносят хороший улов. Как мастер изготавливает деревянные лодки-1

Его лодки всегда приносят хороший улов и объединяют с природой. О ремесле из глубинки Полесья вы узнаете в этом видеоматериале.

Всегда приносят хороший улов. Как мастер изготавливает деревянные лодки-4

 

# Год малой родины # Хобби # Владимир Пинчук # Вячеслав Рай # Надежда Пинчук # Роман Гвоздюкевич # Фотофакт # Белорусские традиции

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