Всегда приносят хороший улов. Как мастер изготавливает деревянные лодки

В белорусской Венеции жизнь без лодки была немыслима. Дорог не было, сплавляли сено, дрова и даже лошадей; наматывали по 30 км! Ездили в гости на човнах и возили рыбу на базар. Ладили со своенравной Припятью как могли.
В белорусской Венеции жизнь без лодки была немыслима. Дорог не было, сплавляли сено, дрова и даже лошадей; наматывали по 30 км! Ездили в гости на човнах и возили рыбу на базар. Ладили со своенравной Припятью как могли.
Его лодки всегда приносят хороший улов и объединяют с природой. О ремесле из глубинки Полесья вы узнаете в этом видеоматериале.