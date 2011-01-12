Уфолог Алексей Прийма: У большинства гуманоидов треугольные головы, похожие на колпаки с наконечником сверху

С тех пор как человечество осмелилось мечтать о межзвездных путешествиях, всех волнует вопрос, какие формы разумной жизни могут существовать во Вселенной? Уфолог Алексей Прийма более 20 лет изучает НЛО и свидетельства вступивших в контакт. Он собрал более сотни описаний инопланетян. Есть множество рисунков, которые составлены со слов очевидцев.

Алексей Прийма, уфолог, писатель:

Самый сногсшибательный внешний облик такой, я хочу подчеркнуть, что не скафандр, речь идет о существах из кожи явно. Значит, у них треугольные головы, похожие на колпаки с наконечником сверху. На этих головах круглые глаза, не раскосые, как принято считать, а круглые. Они похожи на бочки, высотой примерно 2 метра. С очень толстыми руками. На руках по три пальца. На них надето что-то типа комбинезона, который доходит до колен. В руках какие-то приборы.

Ученые предполагают наличие разума в следующих видах.

Полевая или плазменная форма – это призраки, шаровые молнии, некоторые НЛО, при этом, скорее всего, есть всеобщий планетарный разум или ноосфера. Оно же – информационное поле Земли и коллективное бессознательное, сообщает телекомпания «Столичное телевидение».

Людмила Константиновская, астроном, кандидат физико-математических наук:

Это сфера разума всех организмов, всего того, что входит в земную систему. Все эти системы развиваются, они не стабильны. Развиваются от просто к сложному.

Возможно также существование на кремневой основе и разум-кристаллов. Но наиболее вероятна белковая жизнь. И именно в форме гуманоидов с незначительными отличиями из-за среды обитания. Философы и религиозные лидеры присоединяются. Бог сотворил всех по образу и подобию.

Алексей Прийма, уфолог, писатель:

Только гуманоид, две руки, две ноги. У нас так получилось, что у нас развивались пятипалые, все, и животные и человекообразные, и люди. А у них есть пятипалые, есть шестипалые, но в большинстве три пальца. Ученые утверждают, что трех пальцев вполне достаточно, чтобы сделать все, что угодно.

Первое письменное упоминание про НЛО – египетский папирус, где описано царствование фараона Тутмаса III. Документы 3 500 лет. Там значится, что в небе появились огромные бесшумные огненные круги. Они сияли ярче солнца. И простирались до границ неба. На землю падало летучее вещество. Круги потом собрались и улетели на юг.