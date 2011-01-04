Самые популярные катки Минска

Пока велосипеды и ролики скучают на балконах, отлично отдохнуть можно на минских катках. В этом году в Минске залито 118 катков, 34 хоккейные коробки и проложено 25 лыжных трасс.

Такая радость для любителей активного отдыха случается не каждый год. Но этой зимой минчанам с погодой повезло – уже в середине декабря был открыт для массового катания центральный ледовый каток на Октябрьской площади. Он традиционно остается самым популярным у горожан – главная елка рядом. Да и для новогоднего настроения самое лучшее – это каток под открытым небом, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Еще одна популярная площадка на свежем воздухе –возле Дворца Спорта. Напомним, здесь массовое катание организовано по часовым сеансам с перерывом в 20 минут. По выходным дням после обеда здесь всегда очень много отдыхающих, так что семьям с маленькими детьми лучше приходить либо в будни, либо с утра пораньше. Кстати, здесь проводятся уроки по обучению мастерству фигурного катания.

Любителям скоростей стоит опробовать лед в другом месте. Самый большой в столице каток залит в Первомайском районе, у Национальной библиотеки - его размеры 120 на 45 метров. Таким образом, он больше катка на Октябрьской площади, длина которого составляет 80 метров, а ширина – 40 метров. На центральном катке Первомайского района можно кататься не только днем, но и в вечернее время. Здесь сделано освещение, открыты пункты проката. В нынешнем году в них завезено около 600 пар коньков разных размеров. Стоимость проката в час для детей составляет около 3 тысяч рублей, для взрослых – около 6 тысяч.

А самый крупный крытый каток в стране – конечно же в комплексе Минск-Арена. Здесь катания организованы следующим образом: начало часа - начало сеанса. Продолжительность одного заезда - 45 минут. Такое комфортное катание обойдется взрослым – в 10.000 рублей, детям до 16 – в 5.000, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Напомним популярные городские ледовые площадки:

Парк 900-летия Минска в Чижовке на ул. Ташкентской

Стадион «Локомотив» на ул. Сенницкой

Физкультурно-оздоровительный комплекс «Серебрянка» на пр. Рокоссовского

Кроме этих, катки есть и возле образовательных учреждений. Школьники могут взять спортинвентарь напрокат в школах, у которых залили ледовые площадки. Пользуйтесь зимними радостями! Попробовав лед один раз, вам наверняка захочется вернуться на него снова.