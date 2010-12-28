Мастер-класс по приготовлению рождественских блюд от итальянского повара Иньяцио Роза

Пате из куриной печени с тостами и домашним хлебом, салат из апельсинов, сельди и лука-порея, домашняя паста, итальянский пирог… Можно долго перечислять, что готовил гуру кухни, но следует сказать о главном — как же правильно питаться.

Иньяцио Роза, шеф-повар: Утром — хороший плотный завтрак, обед — более-менее плотный, полдник — чай с печеньем, ужин (в 19, а не в 22 часов!) — что-нибудь легкое — легкий салат и рыба.

Повар из Сицилии много говорил и о соли, вернее, о ее нежелательном употреблении. Советовал больше есть рыбы, готовить на оливковом масле и…

Иньяцио Роза:

На первом месте — салаты, овощи и фрукты. Нельзя постоянно есть мясо, в том числе говядину. Кушать суп очень важно. Рыба — сколько угодно. Лучший вариант готовки — на пару.

Самое важное — настроение, с которым вы готовите. Иньяцио Роза неоднократно участвовал в чемпионатах по приготовлению пиццы и выигрывал их, благодаря хорошему настроению и музыке. Повар обожает готовить и танцевать при этом под песни Майкла Джексона, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».