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Мастер-класс по приготовлению рождественских блюд от итальянского повара Иньяцио Роза

28 декабря 2010 11:14
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Итальянский повар Иньяцио Роза показал настоящий мастер-класс по приготовлению рождественских итальянских блюд.

Пате из куриной печени с тостами и домашним хлебом, салат из апельсинов, сельди и лука-порея, домашняя паста, итальянский пирог… Можно долго перечислять, что готовил гуру кухни, но следует сказать о главном — как же правильно питаться.

Мастер-класс по приготовлению рождественских блюд от итальянского повара Иньяцио Роза -1

Мастер-класс по приготовлению рождественских блюд от итальянского повара Иньяцио Роза -3

Мастер-класс по приготовлению рождественских блюд от итальянского повара Иньяцио Роза -5

Мастер-класс по приготовлению рождественских блюд от итальянского повара Иньяцио Роза -7

Иньяцио Роза, шеф-повар:
Утром — хороший плотный завтрак, обед — более-менее плотный, полдник — чай с печеньем, ужин (в 19, а не в 22 часов!) — что-нибудь легкое — легкий салат и рыба.

Мастер-класс по приготовлению рождественских блюд от итальянского повара Иньяцио Роза -10

Повар из Сицилии много говорил и о соли, вернее, о ее нежелательном употреблении. Советовал больше есть рыбы, готовить на оливковом масле и…

Иньяцио Роза:
На первом месте — салаты, овощи и фрукты. Нельзя постоянно есть мясо, в том числе говядину. Кушать суп очень важно. Рыба — сколько угодно. Лучший вариант готовки — на пару.

Самое важное — настроение, с которым вы готовите. Иньяцио Роза неоднократно участвовал в чемпионатах по приготовлению пиццы и выигрывал их, благодаря хорошему настроению и музыке. Повар обожает готовить и танцевать при этом под песни Майкла Джексона, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Мастер-класс по приготовлению рождественских блюд от итальянского повара Иньяцио Роза -13

# Хобби # Мастер-классы

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