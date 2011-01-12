Фотограф Денис Аргер: Идеи самых красивых снимков приходят ко мне во сне

Денис Аргер — светский персонаж, издатель и известный фотограф, специализирующийся на рекламных снимках. Работал со многими знаменитостями, молод, талантлив, морально устойчив, женат, полон планов и амбиций. В 18 лет увлекся глянцевым миром и с тех пор заставляет глянцевый мир говорить о себе.

Денис Аргер, фотограф, издатель:

Быть невостребованным — наверное, это мой самый большой кошмар. Еще был кошмар, что мое творчество не понимают, оно не нравится. Значит, надо уходить из этой профессии, искать себя в чем-то другом. Для меня это был бы большой удар.

Впрочем, сегодня Денис Аргер мог бы и не давать интервью, если бы не известный фильм «Матрица». Увиденное на экране так поразило нашего героя, что судьба и профессия его были предрешены.

Денис Аргер:

Было настолько сильное впечатление, что захотелось творить что-то творческое, художественное, связанное с красивым изображением.

И теперь, спустя много лет, телевизор — явный источник вдохновения для Дениса.

Денис Аргер:

Я был очень рад, когда у меня появился телевизор с возможностью делать стоп-кадры. Просматривая разные интересные западные клипы, подхватываешь безумно красивые моменты. И не можешь понять, почему фотокамера не может взять такую шикарную фотографию, которую делаешь путем стоп-кадра.

Корреспондент СТВ:

А есть ли у вас желание освоить видео?

Денис Аргер:

Такое желание присутствует уже лет восемь. Я сам себе говорю: «Всё, надо учиться!» Мне говорят: «У тебя получится!» На самом деле, сказывается, наверное, загруз с этой работой. Даю слово, что в ближайшее время я все-таки займусь этим вопросом.

Аргер — принципиальный фотограф, на многие вещи предпочитает смотреть не через объектив камеры, а на некоторые — и вовсе закрывает глаза.

Денис Аргер:

Я не люблю снимать натюрморты, пейзажи. Не люблю фотографировать свадьбы. Я не ношу каждый день камеру. Не люблю фотографировать Дни рождения — сына, жены. Мне это абсолютно не нравится, я чувствую себя полным дилетантом в этих съемках. Семья вечно ругается на меня: мол, сапожник без сапог. Люблю работать с людьми, что-то в них менять, выжимать эмоции.

Стены квартиры Дениса Аргера не украшают многочисленные фото, а на полках не громоздятся учебники по фотосъемке. Аргер полагается на собственный вкус, интуицию и опыт. Главная работа происходит у него в голове. Мыслительный процесс не прекращается даже ночью.

Денис Аргер:

Очень часто снятся сны по поводу съемок, даже приходят некоторые кадры во сне. Вспоминаешь их и думаешь, что их можно использовать. Когда очень большой объем работы, снится просто подготовка журнала. Вот такой кошмарный сон после каждого номера. Работаешь во сне и не можешь выспаться, потому что во сне нагружен.

Есть фотографии, которые облетели весь мир, мы видели их сотни раз и можем описать, что на них изображено, с закрытыми глазами. Как считает Денис Аргер, секрет — в эмоциях. Поймать их — самая большая удача для фотографа, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Денис Аргер:

В людях интересно снимать эмоции. Однако иногда человека очень трудно раскачать на проявление каких-то эмоций.