Участники открытого чемпионата Беларуси по флейрингу — зрелищное шоу прямо в студии программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ

Участники открытого чемпионата Беларуси по флейрингу в гостях у программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ.

Готовить напитки в воздухе — отличный способ произвести неизгладимое впечатление.

Что же такое флейринг?

Геннадий Никанчик, участник открытого чемпионата Беларуси по флейрингу:

Флейринг — такое искусство, умение владеть предметами, которыми ты пользуешься. Мы используем, бутылки, стаканы, шикеры, совок, лед — все, что имеем в баре. Чтобы это выглядило как-то интересно, живо и востребовано, чтобы люди приходили, удивлялись, что вообще такое есть.

Кто является родоначальником флейринга?

Геннадий Никанчик, участник открытого чемпионата Беларуси по флейрингу:

Все пошло с Джерри Томаса. У него больше шел упор на шоу. Он первый человек, который применял в своем приготовлении коктейлей огонь, он переливал высокими струями жидкость. И считается, что флейринг пошел от него, то есть люди это видели, кому-то это было интересно, вот и начала развиваться эта тема.

В Гродно прошел первый чемпионат Беларуси по флейрингу.

Геннадий Никанчик, участник открытого чемпионата Беларуси по флейрингу:

Подобных конкурсов в Беларуси не было. Конкурс был очень сильный. Это, можно сказать, мировой первый чемпионат, очень сильный состав, сильные участники.

Судили как-то по специальным дисциплинам: кто выше подбросил, на дальность броска бутылки?

Геннадий Никанчик, участник открытого чемпионата Беларуси по флейрингу:

Есть оценочный лист. В нем 8 пунктов и по каждому из пунктов выбираешь такие пункты, как сложность твоей программы, то есть ты не одну бутылку подбросил, это целое искусство, это целая программа, ты выстраиваешь все.

Отборочный тур обычно длиться 4 минуты, финал — 6. В финал проходят 10 человек. Оценивается креатив, фишки, связки, сбалансированность шоу, взаимодействие с музыкой.

С чего все начиналось у Вас?

Павел Лантас, участник открытого чемпионата Беларуси по флейрингу:

Нравилась ночная жизнь, как работают бармены, как бросают все. Потом пошел работать барменом и понял, что это не как работа — это смысл жизни, это больше чем работа.

Геннадий Никанчик, участник открытого чемпионата Беларуси по флейрингу:

Я увидел выступление, загорелся. Я уже занимаюсь 5 лет, много у кого обучался, ездил. Интерес пришел сразу, захотелось развиваться. Нет предела совершенству и это только начало.

Есть ли в этом виде спорта звезды, кумиры, на которых вы ровняетесь?

Геннадий Никанчик, участник открытого чемпионата Беларуси по флейрингу:

Сейчас рулит Польша и, наверное, Москва.