Галина Жемчужникова из Гродно создала уникальную коллекцию кукол разных профессий и социальных групп

Новости Беларуси. Передать всю палитру человеческих эмоций в куклах. Такую задачу поставила перед собой жительница Гродно. И успешно с ней справляется. Мастер-самоучка создала собственными руками кукольные персонажи представителей самых разных профессий и социальных групп. Причём каждая работа имеет свой собственный характер и неповторимое выражение лица.

Давняя любовь к куклам у Галины Жемчужниковой переросла в профессиональное увлечение всего 3 года назад. Если в детстве она с ними только играла, то теперь создаёт уникальные персонажи своими руками. Сначала это были просто тряпичные игрушки, но со временем стали получаться настоящие произведения искусства, каждая со своим характером, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Галина Жемчужникова, мастер:

Вот я держу в руках свою первую куклу. Вот с этой куклы всё началось. Так получилось, что у меня образовалось много свободного времени и появилась возможность творчески работать. А вот это - кукла, которую я делаю сейчас. Посмотрите какая разница.

Галина превратила квартиру в одну большую мастерскую. Постоянно экспериментирует с материалом. В ход идёт всё: от обыкновенных чулок и тряпок до специальной моделирующей массы. Инструменты тоже разные, под рукой всегда плоскогубцы, скальпели, рашпили, всевозможные ножницы и даже молоток.

Галина Жемчужникова, мастер:

Самый удобный - зубопротезный стоматологический инструмент. У них работа такая же практически как и у нас. А вообще самый главный инструмент - это собственные руки и пальцы. Ими чувствуешь, что делать и как делать. А эти инструменты для мелких деталей, которые ни ногтями, ни пальцами не зацепишь.

Борис Жемчужников, супруг:

Творчество требует определённых изменений. То есть в нормальных кухнях в духовке готовятся пироги. А мы в этой духовке запекаем руки, ноги и всё остальное для наших кукол. 5 минут - и детали готовы.

Супруг Борис с любимым увлечением жены уже смирился. Более того, старается всячески помогать. Правда, с творческими советами не пристаёт, а вот заготовка материала для кукол полностью на нём. Да и работы по хозяйству всё чаще приходится делать самому.

Борис Жемчужников, супруг:

Быть мужем творческого человека очень сложно. Нужно помогать во всём, доставать материалы, готовить еду. Потому что когда она занимается работой, её лучше не отвлекать, она с утра и до вечера. Вот сегодня прикупил синтепона. Его хватит может месяца на четыре, хотя искал его почти месяц.

Сегодня в коллекции Галины уже более 400 кукол. Хранить их дома на полках просто нет возможности. Поэтому, супруги устраивают небольшие выставки. Такая популяризация кукольного искусства приносит свои результаты. На мастер-классы уже приходят не только дети, но и взрослые.