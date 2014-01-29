Руководитель и воспитанники Гомельского городского центра дополнительного образования детей и молодежи представили свои работы и рассказали о своих победах на Республиканских конкурсах

Юные изобретатели Гомельского городского центра дополнительного образования детей и молодежи в гостях у программы «Утро» на СТВ.

Допустим, есть проект какой-то фантазийный абсолютно, нереальный, но на практике его невозможно будет осуществить. Или Вы все-таки продумываете, чтобы из точно такого же макета можно было бы воплотить настоящее строение.

Антон Базыленко, педагог образования Гомельского городского центра дополнительного образования детей и молодежи:

Мы выступали с предложением в этом году. Мы участвовали в конкурсе «Арт Новация». Мы предлагали Дом культуры в виде символа Сожского корогода- бусел. Эта работа заняла 1 место на области. Это полноценный Дом культуры, имеющий современный вид. Так как символ у нас бусел и он золотой, то крыша была золотая. Наверное, именно поэтому воплощения не будет.

Кружок наш работает на сегодняшний момент третий год уже, мы трудимся. Я считаю, что за столь короткий период времени, мы достаточно хорошо выглядим.

Ребята, которые ходят на кружок, у них больше срабатывает логика, больше образное мышление, они быстрее решают логические задачи, они находят путь из задач, а это, я считаю, хорошо в нашем постиндустриальном обществе. На сегодняшний момент должны искать быстрый и грамотный путь из ситуации.

В конкурсе по энергосбережению ваша агроусадьба заняла второе место.

Антон Базыленко, педагог образования Гомельского городского центра дополнительного образования детей и молодежи:

Мы создали проект, и ребята на протяжении более полугода воплощали его в реальность.

Само стремление — воплощение усадьбы именно на полное самообеспечение, то есть это будет и электрогенератор, и гидрогенератор, и солнечные батареи.

На Ваш взгляд сложнее строить настоящий дом, замок либо макет?

Антон Базыленко, педагог образования Гомельскогогородского центра дополнительного образования детей и молодежи:

Для меня проще вначале построить макет для того, чтобы отследить различные нюансы. Поэтому для меня вначале макет, он строиться быстрее, безусловно. Реальный дом строить сложнее.

Почему именно такой выбор?

Сергей Бондарь, воспитанник городского центра дополнительного образования детей и молодежи:

Это больше нравиться, чем лодки, самолеты. Лучше построить домик какой-нибудь красивый.

Вы в будущем видите себя архитекторами, строителями?

Сергей Бондарь, воспитанник Гомельского городского центра дополнительного образования детей и молодежи:

Мне нравится архитектура, хотел бы архитектором стать.

С чего начинается процесс?

Павел Детковский, воспитанник Гомельского городского центра дополнительного образования детей и молодежи:

Сначала рисуем на бумаге, а потом уже дорабатываем.