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Show Project IQ MODELS - танцующая «ВИА Гра» в Беларуси

21 января 2014 10:59
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У участниц IQ models есть свое видение, какой должна быть современная успешная танцевальная группа, сообщили в программе «Утро» на СТВ.

Вероника Коляго, продюсер шоу-проекта:
Изначально акцент ставился на внешность и хореографические способности. Но задача была найти девчонок ростом от 175 см, обладающими артистическими данными, но в то же время были очень красивыми.

В качестве танцовщиц выступают исключительно модели.

Все участницы проекта работают над собой в разных сферах. Кто-то всерьез занимается живописью, а кто-то проявил себя в спорте.

Юлия Колмыко, участница шоу-проекта:
Я профессионально занималась гимнастикой, очень люблю танцевать. Давно наблюдала за этим проектом, очень нравился, смотрела фотоотчет, мечтала туда попасть.

Молодому проекту около года, но за это время им удалось сделать немало: десяток ярких номеров, креативных образов и даже съемки в фильме.

Вероника Коляго, продюсер шоу-проекта:
Нас нашли, потому что видели наш номер. Костюмы как раз подошли им в концепцию, мы поучаствовали в съемках фильма. Это был хороший опыт для девчонок, нам все очень понравилось. Это сложно. Девчонки поняли, что труд артиста тяжелый.
Есть уже новые идеи  для создания перфоманса под авторскую музыку и мы хотим снимать хорошее профессиональное видео.

Задача номер один?

Юлия Колмыко, участница шоу-проекта:
Стать коллективом №1 не только в Беларуси, но и за рубежом.

Наталья Манчак, участница шоу-проекта:
Принять участие в максимальном количестве проектов, достигнуть высокого уровня.

# Танцы # Фотофакт # Хобби

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