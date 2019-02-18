«У нас есть мадам Ку-ку, Примадонны, свой оркестр». Чем удивит театр-караоке «Богема» в новом сезоне?

Театр-караоке «Богема», этот островок глянца и гламура, в череде серых будней всегда стоит на страже отличного настроения и незабываемых эмоций. Долгожданное открытие на новых подмостках по адресу проспект Машерова 11, как и следовало ожидать, прошло помпезно и никого не оставило равнодушным. Ведь помимо локации, в копилке возрождённого караоке множество пунктов с пометкой NEW.

Доведённое до совершенства меню изобилует изысканными блюдами европейской и японской кухонь – гастрономический экстаз гарантирован.

Каждый посетитель заведения отныне не просто желанный гость, а восходящая звезда, которая обязана сверкнуть талантом на сцене под россыпью неонов и звуки музыки настоящего оркестра. Всё это вкупе с профессиональным светом и премиальным звуком выдаёт фирменный стиль театра-караоке «Богема».

Дмитрий Королев, совладелец театра-караоке «Богема», певец:

Театру «Богема» уже 9 лет! И за эти 9 лет мы столько всего видели, столько всего сделали, мы столько провели мероприятий масштабных и, в частности, в сфере караоке, республиканских мероприятий, международных. У нас лучшие звукорежиссёры, у нас лучшие бэк-вокалисты, лучшие артисты в стране, поэтому мы не можем снизить планку. Это, вообще, наше лицо, наше качество, это наше имя – «Богема».

Засвидетельствовать возрождение театра-караоке «Богема» собрался едва ли не весь белорусский бомонд. Ведь для каждого гостя стать частью такого грандиозного действа – огромная честь. Татьяна Протасовицкая, постоянная гостья театра-караоке «Богема»:

Мы были просто восхищены организацией, когда заходишь, и ты попадаешь прямо не в караоке, а в какой-то театр.

Главной фишкой театра-караоке «Богема» была и остаётся разнообразнейшая шоу-программа. В новом сезоне каждый член творческой команды предстанет перед гостями в уникальном и незабываемом амплуа. Бэк-вокалисты, шоу-балет и ведущие: все эти и другие образы были детально проработаны и исполнены знаменитым стилистом Александром Киринюком.

Дмитрий Королев:

У нас просто каждый человек, который приходит, чувствует себя как дома. И при входе вы можете увидеть разные образы, начиная от Гейши и заканчивая художественным руководителем театра-караоке. У нас есть костюмерши, у нас есть билетёрши, у нас есть и билеты, у нас есть мадам Ку-ку, у нас есть Примадонны, у нас есть свой оркестр, который есть в любом театре. Это же здорово! Вот это и новое, такого в Минске нет больше.