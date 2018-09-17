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«Тут пилота и небо связывает только крыло». Полетали на мотодельтаплане и делимся впечатлениями

17 сентября 2018 10:11
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C высоты птичьего полета, даже самые знакомые столичные дома и улочки мгновенно преображаются. Заполучить небо в подарок могут как взрослые, так и дети, достигшие 5-летнего возраста. А всем романтикам на заметку: идеальное место для признания в любви – большой воздушный шар. В Минске можно подняться в небо на аэростате и почти буквально дотронуться до облаков.

«Тут пилота и небо связывает только крыло». Полетали на мотодельтаплане и делимся впечатлениями -1

Все столичные экстремалы и любители острых ощущений могут совершить небольшой тест-драйв мотодельтаплана. Тут нет кабины, иллюминаторов, защиты и комфорта. Тут только ветер, рёв мотора за спиной и адреналин!

«Тут пилота и небо связывает только крыло». Полетали на мотодельтаплане и делимся впечатлениями -4

Дмитрий Матковский, пилот, руководитель авиационного центра:
Это крыло треугольное сверху и мототележка с толкающим мотором сзади. Самые интересные, самые живые, потому что никакой гидравлики, тросиков, тут пилота и небо связывает только крыло!

«Тут пилота и небо связывает только крыло». Полетали на мотодельтаплане и делимся впечатлениями -7

Это возможность увидеть Минск на ладошке. Любая пора года прекрасна и подойдет для полётов на дельтаплане.

Дмитрий Матковский:
Этот аппарат является одним из самых безопасных, при выключении двигателя он просто планирует как планер, можно выбрать любую дорожку или любую полянку, спокойно посадить его.

«Тут пилота и небо связывает только крыло». Полетали на мотодельтаплане и делимся впечатлениями -10

Дельтаплан предназначен для простого пилотажа, во время полёта можно выполнить восходящие и нисходящие спирали, крены, горку.

«Тут пилота и небо связывает только крыло». Полетали на мотодельтаплане и делимся впечатлениями -13

Эйфорию, чувство свободы и очищения – вот какие эмоции ты испытываешь после полёта. Оказалось, полетать можно не только во сне, но и наяву. От вас достаточно желания, смелости и решительности. Тогда уж самые экстремальные аппараты будут вам не страшны.

# Хобби # Хобби # Дмитрий Матковский # Фотофакт # Развлечения

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