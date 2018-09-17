«Тут пилота и небо связывает только крыло». Полетали на мотодельтаплане и делимся впечатлениями
C высоты птичьего полета, даже самые знакомые столичные дома и улочки мгновенно преображаются. Заполучить небо в подарок могут как взрослые, так и дети, достигшие 5-летнего возраста. А всем романтикам на заметку: идеальное место для признания в любви – большой воздушный шар. В Минске можно подняться в небо на аэростате и почти буквально дотронуться до облаков.
Все столичные экстремалы и любители острых ощущений могут совершить небольшой тест-драйв мотодельтаплана. Тут нет кабины, иллюминаторов, защиты и комфорта. Тут только ветер, рёв мотора за спиной и адреналин!
Дмитрий Матковский, пилот, руководитель авиационного центра:
Это крыло треугольное сверху и мототележка с толкающим мотором сзади. Самые интересные, самые живые, потому что никакой гидравлики, тросиков, тут пилота и небо связывает только крыло!
Это возможность увидеть Минск на ладошке. Любая пора года прекрасна и подойдет для полётов на дельтаплане.
Дмитрий Матковский:
Этот аппарат является одним из самых безопасных, при выключении двигателя он просто планирует как планер, можно выбрать любую дорожку или любую полянку, спокойно посадить его.
Дельтаплан предназначен для простого пилотажа, во время полёта можно выполнить восходящие и нисходящие спирали, крены, горку.
Эйфорию, чувство свободы и очищения – вот какие эмоции ты испытываешь после полёта. Оказалось, полетать можно не только во сне, но и наяву. От вас достаточно желания, смелости и решительности. Тогда уж самые экстремальные аппараты будут вам не страшны.