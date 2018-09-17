«Тут пилота и небо связывает только крыло». Полетали на мотодельтаплане и делимся впечатлениями

C высоты птичьего полета, даже самые знакомые столичные дома и улочки мгновенно преображаются. Заполучить небо в подарок могут как взрослые, так и дети, достигшие 5-летнего возраста. А всем романтикам на заметку: идеальное место для признания в любви – большой воздушный шар. В Минске можно подняться в небо на аэростате и почти буквально дотронуться до облаков.

Все столичные экстремалы и любители острых ощущений могут совершить небольшой тест-драйв мотодельтаплана. Тут нет кабины, иллюминаторов, защиты и комфорта. Тут только ветер, рёв мотора за спиной и адреналин!

Дмитрий Матковский, пилот, руководитель авиационного центра: Это крыло треугольное сверху и мототележка с толкающим мотором сзади. Самые интересные, самые живые, потому что никакой гидравлики, тросиков, тут пилота и небо связывает только крыло!

Это возможность увидеть Минск на ладошке. Любая пора года прекрасна и подойдет для полётов на дельтаплане.

Дмитрий Матковский:

Этот аппарат является одним из самых безопасных, при выключении двигателя он просто планирует как планер, можно выбрать любую дорожку или любую полянку, спокойно посадить его.