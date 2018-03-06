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Travel-блогеры из Беларуси – о том, с чего всё началось и как стали популярными

06 марта 2018 07:34
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Путешествовать можно не только ради удовольствия, но и для дела! К примеру, сейчас модно быть travel-блогерами. Для этого нужно колесить по миру, снимать интересные фотографии и видео о вояже, выкладывать их в Сеть и набирать как можно больше подписчиков! Так и делает Андрей Салохин. Опытный путешественник уже побывал более чем в тридцати странах. Своими travel-приключениями молодой человек охотно делится на просторах Интернета.

Travel-блогеры из Беларуси – о том, с чего всё началось и как стали популярными-1

Travel-блогеры из Беларуси – о том, с чего всё началось и как стали популярными-3

Андрей Салохин, travel-блогер:
Так как я работаю в сфере интернет-маркетинга, решил сделать небольшое видео, когда поехал полгода назад в Грузию, сделал небольшой ролик на английском и на русском языке. Опубликовал его и, к моему удивлению, уже через 4 месяца мой ролик набрал больше 10 тыс. просмотров – это и был сигнал к тому, чтобы заняться интернет-блогингом, travel-блогингом.

Travel-блогеры из Беларуси – о том, с чего всё началось и как стали популярными-6

Travel-блогеры из Беларуси – о том, с чего всё началось и как стали популярными-8

После каждой поездки Андрей Салохин систематизирует свой опыт и даёт интернет-пользователям различные практические советы. Среди них: что посетить в той или иной стране, как сэкономить на путешествии, как грамотно составить маршрут.

Travel-блогеры из Беларуси – о том, с чего всё началось и как стали популярными-11

Андрей Салохин:
Если рассматривать русскоязычный сегмент, в основном статьи небольшие, и ты находишь ответ на какой-то вопрос. Мы же захотели сделать такой ресурс, который бы отвечал на все вопросы, если ты хочешь поехать в какую-то конкретную страну или конкретное место.  

Travel-блогеры из Беларуси – о том, с чего всё началось и как стали популярными-14

Недавно Андрей вернулся с Филиппин. Поездка произвела на него неизгладимое впечатление. Подробное описание достопримечательностей и travel-советы путешественник оформил на нескольких страницах печатного текста и проиллюстрировал десятками фотографий.

Travel-блогеры из Беларуси – о том, с чего всё началось и как стали популярными-17

Андрей Салохин:
Наше путешествие мы составили таким планом, чтобы посетить как можно больше каких-то популярных мест. У нас за поездку было 9 перелётов, мы переплывали на пароме, ездили на всевозможных средствах передвижения, и когда пользователь попадает на нашу статью, он найдёт всю исчерпывающую информацию и получит максимально полный ответ на те вопросы, которые он задавал в Сети.   

Travel-блогеры из Беларуси – о том, с чего всё началось и как стали популярными-20

Есть свои интернет-поклонники и у Андрея Дубинина. Молодой человек с камерой в руках исколесил полмира. Фотографии из разных стран travel-блогер публикует на своих страницах в социальных сетях практически ежедневно.

Travel-блогеры из Беларуси – о том, с чего всё началось и как стали популярными-23

Travel-блогеры из Беларуси – о том, с чего всё началось и как стали популярными-25

Андрей Дубинин, travel-блогер:
Начались более далёкие маршруты, вроде каких-нибудь закоулков Европы, островов Средиземноморья, Таиланд, Норвегия. На прошлой неделе мы вернулись из Африки, тоже было интересное приключение.

Travel-блогеры из Беларуси – о том, с чего всё началось и как стали популярными-28

Практически по полгода Андрей Дубинин проводит за границей. Больше всего его привлекают экзотические страны и невероятные приключения.

Travel-блогеры из Беларуси – о том, с чего всё началось и как стали популярными-31

Андрей Дубинин:
Когда мы плавали по Норвегии на парусной яхте, несколько суток без сна просто плавали, просто всего там интересного мы смотрели. На рассвете пришвартовались и забыли посмотреть карту приливов и отливов, и мы просто, как в «Капитане Врунгеле», сели на мель. Нам пришлось просто придумывать, чем привязывать лодку, огромную яхту к берегу верёвками с мачты, чтобы её не завалило ни в море, ни обратно, не поцарапало там о берег.

Travel-блогеры из Беларуси – о том, с чего всё началось и как стали популярными-34

Travel-блогеры из Беларуси – о том, с чего всё началось и как стали популярными-36

Как отмечает Андрей, чтобы стать известным в Сети, нужно найти свой стиль, который выделит вас среди остальных. Ведь ежесекундно в Интернете появляются сотни тысяч однотипных фотографий и видео. И только оригинальный контент поможет привлечь внимание окружающих именно к вашему аккаунту.

Travel-блогеры из Беларуси – о том, с чего всё началось и как стали популярными-39

Андрей Дубинин:
Путешествия посвящены как раз тому, чтобы найти какие-то интересные ракурсы, кадры в определённое время и сделать снимки. Мы с друзьями очень часто составляем какие-нибудь отчёты о путешествиях и их публикуем. Если с нами ездят какие-нибудь пишущие люди, то они чаще всего занимаются текстовой частью. Всё это можно хорошо продавать, окупать таким образом и путешествие.

Travel-блогеры из Беларуси – о том, с чего всё началось и как стали популярными-42

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# Путешествия # Фотофакт # Хобби # блогеры

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