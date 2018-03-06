Travel-блогеры из Беларуси – о том, с чего всё началось и как стали популярными

Путешествовать можно не только ради удовольствия, но и для дела! К примеру, сейчас модно быть travel-блогерами. Для этого нужно колесить по миру, снимать интересные фотографии и видео о вояже, выкладывать их в Сеть и набирать как можно больше подписчиков! Так и делает Андрей Салохин. Опытный путешественник уже побывал более чем в тридцати странах. Своими travel-приключениями молодой человек охотно делится на просторах Интернета.

Андрей Салохин, travel-блогер:

Так как я работаю в сфере интернет-маркетинга, решил сделать небольшое видео, когда поехал полгода назад в Грузию, сделал небольшой ролик на английском и на русском языке. Опубликовал его и, к моему удивлению, уже через 4 месяца мой ролик набрал больше 10 тыс. просмотров – это и был сигнал к тому, чтобы заняться интернет-блогингом, travel-блогингом.

После каждой поездки Андрей Салохин систематизирует свой опыт и даёт интернет-пользователям различные практические советы. Среди них: что посетить в той или иной стране, как сэкономить на путешествии, как грамотно составить маршрут.

Андрей Салохин:

Если рассматривать русскоязычный сегмент, в основном статьи небольшие, и ты находишь ответ на какой-то вопрос. Мы же захотели сделать такой ресурс, который бы отвечал на все вопросы, если ты хочешь поехать в какую-то конкретную страну или конкретное место.

Недавно Андрей вернулся с Филиппин. Поездка произвела на него неизгладимое впечатление. Подробное описание достопримечательностей и travel-советы путешественник оформил на нескольких страницах печатного текста и проиллюстрировал десятками фотографий.

Андрей Салохин:

Наше путешествие мы составили таким планом, чтобы посетить как можно больше каких-то популярных мест. У нас за поездку было 9 перелётов, мы переплывали на пароме, ездили на всевозможных средствах передвижения, и когда пользователь попадает на нашу статью, он найдёт всю исчерпывающую информацию и получит максимально полный ответ на те вопросы, которые он задавал в Сети.

Есть свои интернет-поклонники и у Андрея Дубинина. Молодой человек с камерой в руках исколесил полмира. Фотографии из разных стран travel-блогер публикует на своих страницах в социальных сетях практически ежедневно.

Андрей Дубинин, travel-блогер:

Начались более далёкие маршруты, вроде каких-нибудь закоулков Европы, островов Средиземноморья, Таиланд, Норвегия. На прошлой неделе мы вернулись из Африки, тоже было интересное приключение.

Практически по полгода Андрей Дубинин проводит за границей. Больше всего его привлекают экзотические страны и невероятные приключения.

Андрей Дубинин:

Когда мы плавали по Норвегии на парусной яхте, несколько суток без сна просто плавали, просто всего там интересного мы смотрели. На рассвете пришвартовались и забыли посмотреть карту приливов и отливов, и мы просто, как в «Капитане Врунгеле», сели на мель. Нам пришлось просто придумывать, чем привязывать лодку, огромную яхту к берегу верёвками с мачты, чтобы её не завалило ни в море, ни обратно, не поцарапало там о берег.

Как отмечает Андрей, чтобы стать известным в Сети, нужно найти свой стиль, который выделит вас среди остальных. Ведь ежесекундно в Интернете появляются сотни тысяч однотипных фотографий и видео. И только оригинальный контент поможет привлечь внимание окружающих именно к вашему аккаунту.