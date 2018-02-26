«Добрые истории». Пенсионерка вяжет носочки для тех, кому они нужны в холода

Любимое занятие Лидии Антоновны – вязание теплых и уютных изделий. Как правильно набирать петли, её еще в детстве научила мама.

Лидия Станкевич, вязальщица:

Надо было и для себя что-то модное, новое в студенческие годы связать. Потом дети появились, вот там я уже свою фантазию с удовольствием выложила на их кофточки, шапочки, носочки, а потом уже это все втянулось, без этого не могла. Приходила с работы уставшая и этим я отдыхала.

Долгое время Лидия Антоновна работала учителем математики. Сейчас на пенсии. Вязание помогает не скучно коротать время и чувствовать себя востребованной. Лидия Станкевич:

Я абсолютно все журналы по вязанию покупала, у меня такая большая библиотека всяких книг по вязанию, рукоделию, а теперь они уже не нужны. Залезла в интернет, любое слово по вязанию набрала, и оно тебе всё откроется. Найду интересный узор или интересную модель, и тут же мне хочется связать.

Сколько изделий, в которые вложена душа, удалось связать за эти годы, Лидия Антоновна не припомнит. Счёт идет на десятки, а то и сотни работ. Недавно вместе с единомышленницами Лидия Антоновна принимала участие в благотворительном проекте. Носочки, связанные бабушками с любовью, волонтеры передавали тем, кому они были так нужны в холода.

Лидия Станкевич:

Вязали из переработанных ниток, распущенных свитеров, из старых ниток, из разных ниток, разных цветов собирали. И вязали для нуждающихся – это приюты, дома престарелых.

Глядя, как ловко Лидия Антоновна справляется с пряжей, мы тоже решили постигнуть ниточное ремесло.

Процесс оказался не сложным, но кропотливым. Чтобы связать такую красивую пару шерстяных носочков, у Лидии Антоновны уходит около трех дней. Но новичку для достижения такого мастерства придется еще долго практиковаться. Уступаем спицы профессионалу! Тем более, что Лидия Антоновна и впредь планирует вязать носочки, которые согреют их обладателей не только теплом, но и добром.