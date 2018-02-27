Братья-дизайнеры делают оригинальные предметы интерьера из бетона: как они их создают, и в чем преимущество такого материала

А что вы можете сказать о бетоне? Холодный, грубый, неэстетичный? Братья Юра и Женя перевернули представление об этом строительном материале, посмотрев на него под другим углом. Два года назад у молодых дизайнеров родилась необычная идея – делать из бетона различные предметы интерьера.

Юрий Румовский, дизайнер:

У нас это все в диковинку. Многие понимают, что это как на стройке разбросал лопатой цемент и всё готово. Это немножко другой подход, немножко другие компоненты, хотя основа остаётся такая же, как у строительного бетона. Не всегда на каких-то этапах бывает предсказуемый результат, который можно угадать, это постоянная наработка опыта.

Уютному кабинету они предпочли пыльную мастерскую, работе за компьютером – ручной труд. Ввиду отсутствия специального технического образования, парням пришлось самостоятельно, уже в процессе постигать азы всех этапов производства и обзавестись богатым арсеналом инструментов.

Евгений Гриневич, дизайнер:

Есть скальпели, струбцины, самые нам необходимые – это лобзик и и шуруповёрт. У нас постоянно в руках либо один инструмент, либо второй.

Мы вот даже приобрели циркуль. Он хоть и советский, но мы даже понятия не имели, как им пользоваться. Когда появилась нужда померить, пришлось спросить.

Сегодня бетонные арт-объекты стали чуть ли не главным акцентом индустриального стиля и минимализма, завоевав симпатию у сторонников современного дизайна по всему миру. И не удивительно! Бетон – экологически чистый, общедоступный и бюджетный материал. И в интерьере он может выглядеть не менее роскошно и изысканно, чем мрамор, гранит или керамическая плитка. Расширить свое представление об этом материале позволяют оригинальные работы наших героев.

Юрий Румовский:

Вот такие у нас маленькие горшочки, с которых начиналась вся история.

Это наш грейбокс. То, что мы называли, выпускали с кольцом из морёного дуба. Остался один экземпяр.

Такая вот флешечка. Кашпо либо карандашница.

Из этого сырья можно сделать мебель и аксессуары, причём совершенно различной стилистической направленности. Бетон – пластичен и может принимать любую форму. Понаблюдаем за процессом. Евгений Гриневич:

Самое необходимое – это цемент. Используем белый цемент – он более прочный, более качественный. Песок непосредственно кварцевый. И добавки. Когда это всё смешаем, у нас получится готовый раствор, который и в дальнейшем станет нашим бетоном.

Закладываем бетон в нашу форму. Спустя сутки форму можно раскрыть и извлечь уже полуготовое изделие. У нас будут часы на лунную тематику.

Качества бетона позволяют использовать предметы интерьера под открытым небом: ему не страшны любые проявления окружающей среды. А удачное сочетание серых, порой необработанных элементов декора с мягкими оттенками древесины делает помещение стильным и уютным. Талантливые мастера советуют и вам не бояться экспериментировать с бетоном. Ведь теперь мы знаем, что функциональный и практичный декор из него – это даже красиво!