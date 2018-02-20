Олег Бузо: «Сегодня наше охотничье хозяйство на достаточно высоком уровне развития»

В феврале охотохозяйственному республиканскому унитарному предприятию «Белгосохота» исполнилось 20 лет. Гость программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – директор охотохозяйственного республиканского унитарного предприятия «Белгосохота» – Олег Бузо .



Какие итоги деятельности? Чем уникальна охота в Беларуси? Какие внедрили нововведения в охотничьем хозяйстве? Что нужно для того, чтобы стать охотником?