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Олег Бузо: «Сегодня наше охотничье хозяйство на достаточно высоком уровне развития»

20 февраля 2018 09:50
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В феврале охотохозяйственному республиканскому унитарному предприятию «Белгосохота» исполнилось 20 лет.

Гость программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – директор охотохозяйственного республиканского унитарного предприятия «Белгосохота» – Олег Бузо.

Олег Бузо: «Сегодня наше охотничье хозяйство на достаточно высоком уровне развития»-1


Какие итоги деятельности? Чем уникальна охота в Беларуси? Какие внедрили нововведения в охотничьем хозяйстве? Что нужно для того, чтобы стать охотником?

Подробности – в видеоматериале.

# Охота в Беларуси # Фотофакт # Хобби # Олег Бузо

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