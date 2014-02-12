Танец на каблуках Хай Хилс: его танцуют не только девушки!

Новости Беларуси. Туфли на каблуках уже давно неотъемлемая часть нашего гардероба. За это скажем спасибо Леонардо да Винчи, который, говорят, их и придумал. Вряд ли великий изобретатель мог представить, что когда-нибудь на каблуках будут не только ходить, но и танцевать!

Знакомьтесь: Хай Хилс – новое танцевальное направление. Его можно назвать одним из самых сложных танцевальных стилей, так как исполняется он на высоких каблуках.

Татьяна Главацкая, хореограф:

Хай Хилс для меня это такая невообразимая смесь танцев. Например, таких, как гоу-гоу, джаз-фанк, вог. В чем его привлекательность? Это огромное место для воображения. Я, если честно, в своей обычной жизни люблю кеды, спортивный стиль. Но есть сцена, которая позволяет принимать какие-то другие образы.

Каблуки все же приносят кое-какие неудобства танцорам. Для того чтобы не споткнуться во время выступления, приходится много тренироваться.

Идея исполнить танец на каблуках пришла Энди Джей - хореографу из Лос-Анджелеса. Она начала снимать и выкладывать в интернет видео танцевальных связок на каблуках. Эту идею поддержали и развили другие хореографы.

В Беларуси Хай Хилс появился недавно. Но уже завоевал своих поклонников.

Каролина Селезнёва:

Я видела, как девочки ходят на каблуках, все такие стройные, подтянутые. Я раньше занималась женской пластикой. Спросила у тренера, что за направление, мне это очень близко. Мне понравилось. Я сходила и решила заниматься.

Ольга Сягаева:

Я уже не первый день в танцах, с каблуками столкнулась более 5 лет назад, поэтому мне привычно. Но тем, кто начинали, достаточно сложно.

Хай Хилс танцуют не только девушки. Не боятся встать на каблуки и парни!

Владимир Бондарович:

Я пришел совсем недавно, потому что это новое веяние в искусстве, здесь есть свобода творчества.

Хай Хилс учит держать равновесие, развивает координацию движений, а также укрепляет мышцы ног. А для девушек, которые крайне неуверенно чувствуют себя на каблуках - отличная возможность научиться ходить на высоких шпильках, сообщили в программе «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ.

Анна Голета, корреспондент СТВ:

Хай Хилс раскрепощает и придаёт уверенность в себе.