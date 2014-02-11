Почему люди любят комиксы?

Новости Минска. Без этих ярких, красочных, мужественных, смешных и веселых персонажей невозможно представить американскую культуру. Комиксы! Их обожают практически все жители США от мала до велика, независимо от социального положения и мировоззрения. Это целый пласт в искусстве, который охватил не одно поколение.

Итан Голдрич, Временный поверенный в делах США в Республике Беларусь:

Это очень популярный жанр в США. Комиксы ежедневно выходят в газетах, их можно приобрести в специальных изданиях, магазинах. Комиксы — это то, что мы видим каждый день.

Золотое время для комиксов — 30-ые — 50-ые годы прошлого века. Ведь именно тогда появились самые известные герои: Чудо-женщина, Капитан Марвел, Супермен, Бэтмен, Капитан Америка и многие другие. Особенно запомнилось создание Супермена в 1938 году. Образ сверхчеловека так полюбился американцам, что вскоре практически на всех страницах печатных комиксов появились изображения кумира миллионов. И до сих пор этот образ популярен и любим.

Джош Элдер, автор комиксов:

Я сейчас рисую своего любимого персонажа, Супермена. Я не самый лучший художник в мире, но рисование комиксов доставляет мне удовольствие. Супермен — это тот персонаж, которого узнают все и всегда благодаря нескольким простым линиям.

Кроме комиксов о супергероях, в 20 веке все большую популярность стали приобретать романтические и юмористические зарисовки. Особенно полюбились американцам, а затем и жителям всей планеты, комиксы об анимационных персонажах Walt Disney. Микки Маус, Тарзан, Дональд Дак… Они продавались тиражами более двух миллионов экземпляров в месяц.

Итан Голдрич, Временный поверенный в делах США в Республике Беларусь:

Мне очень нравятся комиксы. И, кстати, в числе книг, которые представлены у меня за спиной, есть те комиксы, которые мне были очень блики на различных этапах моей жизни. И я сейчас хочу вам показать одну интересную книгу. Это комикс «Графство Блум». Он несет в себе и политический заряд, хотя это и не политический комикс.

Несмотря на то, что золотой век комиксов уже прошел, они все еще любимы. Сейчас появилось новое веяние — коллекционирование комиксов. Причем, самые старые оригинальные издания нынче стоят очень дорого. Хотя раньше их можно было приобрести всего лишь за несколько центов. Теперь многие комиксы объединяют в книги, где можно проследить всю историю любимых персонажей.

Итан Голдрич, Временный поверенный в делах США в Республике Беларусь:

Это было бы замечательно, если бы и белорусская публика вдохновилась американскими комиксами и тоже захотела их создавать.

Как признаются специалисты по комиксам, придумать историю с красочным персонажем несложно. Достаточно проявить фантазию, смекалку и чувство юмора. Плюс добавить некоторые художественные навыки - и комикс готов! Любой желающий может проявить себя в этом направлении.

Джош Элдер, автор комиксов:

Все, что вам нужно для создания комиксов — это бумага и карандаш. Можно изучать иллюстрации, творческое письмо. Это очень помогает. Я так делал. Но самое важное – иметь страсть к этому делу.

Супергерои, фантастика, вестерны, детективы, любовные приключения… Все это захватывало умы нескольких поколений американцев и формировало уникальную субкультуру США. Яркие, красочные, добрые и милые персонажи навсегда оставили свой след в истории и в сердцах миллионов людей, сообщили в программе «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ.