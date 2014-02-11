Как научиться делать фокусы?

Новости Беларуси. В квартире Сергея Островского веет волшебством. И не удивительно, ведь мы находимся в гостях у самого настоящего иллюзиониста, который, едва встретив съёмочную группу СТВ, принялся её удивлять!

Как ни уговаривали мы мага, секрет фокуса раскрыть он отказался.

Сергей Островский, иллюзионист:

Каждый трюк несет в себе цену. Много людей, которые говорят: «Скажи мне, только мне, я никому не расскажу!» На самом деле, так много людей говорят! Причём каждый день – по несколько человек! Если бы я рассказывал каждому, как он просит, по дружбе, то уже несколько тысяч человек стабильно бы знали!

Кстати, за границей иллюзионисты создают объединения и совместными усилиями борются за сохранение профессиональных секретов. К примеру, французские иллюзионисты привлекают «предателей» к ответственности через суд и всячески стараются помешать их выступлениям на публике.

Искусство иллюзии восходит к древности, когда приёмы и техника манипуляции сознанием людей стали использоваться не только для управления ими, но и для развлечения.

В средние века появились профессиональные артисты — кукольники, фокусники, а также карточные шулеры.

Одним из самых известных иллюзионистов нашего времени является Дэвид Копперфильд. Он утверждает, что магом нельзя стать за один день. Для этого нужны годы упорной работы над собой.

Сергей Островский, иллюзионист:

Я начал на родителях отрабатывать трюки, на друзьях. Стоял в первое время перед зеркалом! Потом это всё закончилось. Я перед зеркалом не стою. Если что-то новое изучаю. Например, на ловкость рук. То просто сижу и тренируюсь.

Сергей вспоминает, что для того, чтобы научиться безупречно делать фокус, например, с согнутой вилкой, у него ушло немало времени, а его семья недосчиталась уйму столовых приборов!

В планах Сергея Островского - повторить трюк известного иллюзиониста 19 века Гарри Гудини. Уже этим летом белорусский маг планирует связанным погрузиться на дно озера и попытаться выбраться оттуда.

Ну а пока своё мастерство Сергей оттачивает на улицах города, сообщили в программе «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ.