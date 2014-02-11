Дизайнер Наталья Исакова вырезает уникальные игрушки из дерева

Новости Беларуси. Очаровательный лисенок, голландка Уна, отправилась за модными платьями. Дружелюбный мишка, норвежец Ян, путешествует по новым городам. Все эти трогательные персонажи словно сошли к нам со страниц книжных иллюстраций и рассказывают истории!

За каждым – свой характер, национальность и интересы. Автор самобытных игрушек – дизайнер и настоящая волшебница Наталья Исакова. Вдохновленная кукольным театром, выпускница Глебовки придумала душевный проект.

Наталья Исакова, дизайнер:

Пришла идея сделать сундук с бабушкиным наследством. В этом сундуке было 9 коробочек. Каждая коробка – страна, а сундук как будто наполнен разными вещами, привезенными дедушкой бабушке из разных стран. Это первая игрушка из английской коробочки. С этого момента я влюбилась в дерево и не расставалась с ним никогда.

Как в сказке про Буратино! Случайно найденное полено, которое хранилось на чердаке более 30 лет, послужило материалом для первой игрушки! Вначале дерево не слушалось, советы по резьбе давал отец. И только поняв философию этой стихии, Наталье открылся особый сказочный мир!

Наталья Исакова, дизайнер:

У дерева есть своя структура, свой характер, у каждого кусочка свой, для того, чтобы начать вырезать, нужно быть в состоянии покоя, дерево не терпит спешки, нужно почувствовать, куда идет волокно, поэтому это можно назвать разговором с деревом, диалогом, процесс резьбы очень умиротворяет.

Легкая и мягкая липа стала фаворитом дизайнера. Оттого все игрушки невесомые, с ними не хочется расставаться, как с детством! От каждой работы веет покоем и добротой. Ведь у мастера есть маленькая муза – дочь Анна-Мария, и все игрушки она мысленно создает для нее. Так появляются на свет экстравагантный англичанин - поэт Эрнест и милая полька - танцорка Рита – герои, в которых люди узнают самих себя! Для малышей – любимый друг, для взрослых – своеобразный талисман, который можно передавать из поколения в поколение. Ведь дерево красиво старится, а годы только придают ему шарма!

Наталья Исакова, дизайнер:

Здесь нюансы играют роль – поворот глаз, улыбка. Даже если герои повторяются, он все равно другой, потому что невозможно повторить то, что сделано. Мишек Янов много делаю, но все разные, каждый получается другой.

Тенденция на экологичность и мода на хендмейд за последние годы из Европы перекочевала и к нам. Самобытные деревянные игрушки – отличный пример! Процесс создания довольно долгий, ведь вырезает и расписывает Наталья все вручную. Причем, использует только натуральные материалы, краски и лак на водной основе! Ведь главная публика – это малыши! Дизайнер считает, что игрушек не должно быть много, иначе дети перестают их ценить.

Наталья Исакова, дизайнер:

Ребенку интереснее играть с ложкой и пустыми банками, чем с куклами, потому что это будоражит воображение. Нет привязанности к этому одному персонажу, герою. Мне кажется, что это даже в будущем потом может проецироваться на дружбу.

Наталья Исакова мечтает поселить своих персонажей на страницы книги и сочинить удивительные истории. Создать кукольную мастерскую с целыми сериями «шапито» или «театр»…Идеи талантливого мастера вдохновляют!

Наталья Исакова, дизайнер:

Мне нравится идея домашних спектаклей, театров. Такой набор с готовым сценарием и разыгрывать у себя дома пьесы. Мы иногда в нашей семье так делаем. Это очень весело!

Посреди современных пластиковых игрушек так не хватает рукотворности и тепла! Мечтайте и создавайте. То, что от сердца, всегда найдет отклик среди людей, сообщили в программе «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ.