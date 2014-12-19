Тамара Богданова, мастер нетрадиционной художественной вышивки: Создание икон излечило меня от болезни!

Квартира Тамары Богдановой чем-то напоминает православный храм. В каждой комнате стены увешаны иконами. И все эти иконы созданы руками самой Тамары Владимировны. Вот уже 35 лет женщина занимается нетрадиционной художественной вышивкой.

Тамара Богданова, мастер нетрадиционной художественной вышивки:

Так случилось, что у меня было заболевание крови и у меня была клиническая смерть. Когда случилась беда, я молилась и просила Господа жизни для того, чтобы трудиться, восславлять свою землю, служить людям. В реанимации я взяла нить и стала творить. Вначале были пейзажи, цветы, а сейчас - иконы.

Работы Тамары Богдановой не могут не поражать. Взгляды святых с объемных икон обращены в самую душу. И глядя на лики, трудно представить, что все это создано руками человека.

Тамара Богданова, мастер нетрадиционной художественной вышивки:

Объемная вышивка идёт, как Господь мне даёт! Вначале работы я всегда молюсь. И только тогда начинаю свою работу. По нарастающей многослойной вышивке идёт процесс работы. В период работы я не должна даже ни с кем разговаривать, стараться меньше общаться, поэтому лики получаются такими, словно бы живые.

Вместо ответа на вопрос о своей самой любимой работе, Тамара Владимировна лишь пожимает плечами.

Всё что я делаю - прославляю каждый раз Бога. Даже если я делаю просто пейзажик, - это всё свыше дано! Ведь всё, что мы видим - от Господа. То, что я делаю: цветы, пейзаж, - это не важно, важно трудиться с молитвой и любовью.

Помимо создания объемных икон из шелка, атласа и бархата Тамара Владимировна вышивает лики святых бисером. Сейчас женщина вышивает Николая Чудотворца в подарок своей дочери.

На создание икон Тамара Владимировна тратит практически все свое свободное время. Но несмотря на это у женщины находит возможность поделиться своими умениями с другими.

Тамара Богданова, мастер нетрадиционной художественной вышивки:

Кто такой ремесленник и творец? Творец - это человек, который творит по воле Божьей, ремесленник это повторяет. Я хочу, чтобы люди, которые видели моё творчество, сделали так, чтобы я не смогла повторить. Чтобы они были творцами!

Часть своих работ Тамара Владимировна отдает в храмы. Кому-то они достаются в качестве подарков. И такие подарки бесценны. Ведь женщина вкладывает в них не только свои силы, но и душу.