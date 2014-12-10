Неигрушечное хобби: уникальность авторских кукол

Лучшим подарком для девочек всегда была кукла. Но однажды девочки превращаются в женщин, а куклы в современный красивый аксессуар, напоминающий о детстве. Сегодня у нас пойдет разговор об авторских куклах или куклах для взрослых.

Ирина Рожко – руководитель минской Мастерской авторской куклы:

На протяжении всего человечества кукла идет рядом с человеком. В древнем кукла была сакральным объектом и делалась по поводу рождения ребенка, свадьбы, похорон. Она всегда сопровождала человека и несла сакральную составляющую информацию о человеке, для человека. Бала долгое время оберегом и сейчас это возвращается).

Постепенно кукла стала частью нашей культуры, нашей истории. Например, в 20-е в будуарных куклах женщины видели олицетворение свободной, популярной и раскрепощенной особы. Кукла во всем старалась походить на свою владелицу: была стройна, отдавала предпочтения короткой стрижке и не экономила на помаде. В этих куклах было то, что было во многом еще запретным.

Ирина Рожко – руководитель минской Мастерской авторской куклы:

Это игровая кукла, но не такая кукла с которой можно поиграть и засунуть в ящик: она живет в комнате, в будуаре, она создает атмосферу, она ее часть и отражает сегодняшнего дня новые тенденции.Современная будуарная кукла все-таки сейчас имеет более исторически-романтический наряд.

Авторская куклы – это не толькокрасавицы - принцессы, это и волшебники, эльфы, русалки и другие представителисказочного мира, в которых автор вложил всю душу.

Ольга Котова – мастер по авторской кукле:

Здесь нужно и уметь лепить, и знать анатомию. Уметь шить, клеить и расписывать. Быть и визажистом, парикмахером, портным и уметь все это подать. И это не говоря о том, что нужно придумать образ. Это полет фантазии…

По мнению многих исследователей, первые куклы были связаны с обрядами и культами умерших предков. Может поэтому до сих пор некоторые считают, что в куклах есть что-то мистическое.

Ирина Рожко – руководитель минской Мастерской авторской куклы:

Художник, кукольный мастер, ремесленник вкладывает себя, свои эмоции, он открывается через свою работу. Естественно зрители на это реагируют.