Минчанка собрала в своей однокомнатной квартире более 350 сортов узамбарской фиалки

Истина проста – все начинается с листа. И неважно какого: фикуса, хои или орхидеи. Делом всей жизни Натальи Свирской стали синполии, попросту – фиалки. Любимое занятие – выращивание этих, казалось бы, несложных цветов – женщина довела до уровня самой настоящей флористической коллекции.

Наталья Свирская, коллекционер фиалок:

Самый первый цветок – это, естественно, была бабушкина фиалка. Несортовая, скорее, ближе к видовой. Или из самых первых сортов. Совершенно простая, немахровая. Маленькие синенькие цветочки. Но именно они мне как-то и запали в душу.

Трудно поверить, но сегодня в однокомнатной квартире Натальи более 350 сортов узамбарской фиалки. Эдакая домашняя оранжерея, на создание которой ушло ни много ни мало, а четверть века.

Наталья Свирская, коллекционер фиалок:

Гордость коллекции – у меня практически каждый экземпляр, потому что каждый экземпляр любимый, каждый экземпляр где-то искался, каждый сорт выбирался долго по сайтам, по фотографиям, новинки отслеживались.

На поддержание всего этого богатства ежедневно уходит по 2-3 часа. На улице – мороз, не единого намека на солнце, а у Натальи в квартире лето круглый год, сообщили в программе «Большой завтрак» на СТВ.

Для райской жизни синполии здесь все предусмотрено: круглосуточное освещение, подкормка, продуманный фитильный полив. Для компактного размещения цветов супруг Натальи соорудил стеллажи, а на кухне оборудован микропарник – теплица для фиалковых деток.

Наталья Свирская, коллекционер фиалок:

Листик сажаешь, через какое-то время начинают расти новые росточки, потом вот такую детку можно отделять. Когда отсаживаешь, то обязательно я пишу название сорта и дату, когда это отсаживалось, чтобы не потерялось.

Наталья Свирская продолжает пополнять свою впечатляющую коллекцию, ищет особенные растения, а еще мечтает о клубе любителей фиалок и ждет первую выставку в Минске. Ведь все возможно. А вдруг именно нашим селекционерам суждено совершить переворот и вывести синполию с желтыми цветками.