Сто уникальных фигурок Дедов Морозов и Снегурочек

Новости Беларуси, Брест. Самым старшим экспонатам несколько десятков лет и у каждого из них своя история. В новогодней коллекции собрались Деды Морозы из разных стран: Украины, Грузии, Германии и Польши.

Известный брестский коллекционер Анна Ковалева, кроме привычного антиквариата, большое внимание уделяет новогодней тематике. Деды Морозы, Снегурочки, гирлянды и елочные игрушки, как говорит сама Анна Филипповна, не только напоминают о детстве. В повседневной суете эти новогодние атрибуты даже взрослым дарят настоящую сказку.

Анна Ковалева, коллекционер:

Кроме того, что они сказочные, они существуют — они настоящие. Я всегда говорю детям, что в них нужно верить, они приносят и праздник, и подарок.

Одним из самых интересных персонажей коллекции стал Дед Мороз путешественник. Его родиной был солнечный Тбилиси. Затем с семьей военного офицера Дед Мороз проехал весь Советский Союз.

Анна Ковалева, коллекционер:

Был на Дальнем Востоке, в Сибири, в общем, объездил весь Советский Союз. Попал в Брест и оказался у меня.

Сегодня производители выпускают игрушки на любой вкус. Это касается и цвета, и размера. Правда, в штампованных Дедах Морозах, которые сходят с конвейера, зачастую теряются индивидуальные черты лица, выражение глаз и характер, которые раньше так искусно вырисовывали вручную мастера.

Правда и сегодня есть уникальные вещи, которые занимают почетные места в большой коллекции — без малого 100 Дедов Морозов.

Основная цель Анна Ковалевой — рассказать детям, о том, какими были игрушки раньше, что дарили на Новый Год бабушкам и дедушкам. Поэтому на базе одной из школ Бреста в театральном музее сами ученики сначала создают игрушки прошлых лет и даже веков, а потом рассказывают о них сверстникам, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Мария Стативко, ученица 4 класса средней школы №12 города Бреста:

Куклы делались из всего, что было под рукой: из кокосов, из бересты, из шишек и даже из оленьей шкуры.