Интерьерные игрушки

Обязательным аксессуаром стильного жилища умиляющие текстильные куклы и зверьки стали всего пару лет назад, с появлением во всемирной паутине выкроек потешных «домовичков» от норвежского дизайнера. Яркие, с условными личиками и пухленькими очертаниями изделия стали называть тильдами. Сегодня они везде: на страницах модных журналов, на вершине списка лучших идей для подарка и, конечно, в квартирах и домах ценителей стильного уюта.

Мария Щурская, дизайнер интерьерных игрушек:

Когда игрушка предназначается ребенку, когда она идет в детскую, то нужны какие-то натуральные материалы, синтетический наполнитель. Чтобы никаких аллергенов не было.

Личико интерьерной игрушки чаще выписывается акриловыми красками. Такое изделие нельзя содержать во влажном помещении и применять для его ухода воду. Размещая куклу в детской, подвесьте ее повыше. А если желаете, чтобы ребенок играл с подарком, попросите дизайнера глазки, носик и губки не рисовать, а вышить.

Мария Щурская, дизайнер интерьерных игрушек:

Очень многие хотят, чтобы игрушки были с ароматами, которые успокаивают: мята, лаванда.

Зашивают лечебные травы в маленькие аксессуары игрушек, например, в подушечку. Когда аромат исчезнет, наполнитель в ней можно легко поменять, подарив кукле второе дыхание.

Для создания интерьерных игрушек обычно используются натуральные ткани: хлопок, лен. В качестве наполнителя выступают мягкие и уютные синтепон или холофайбер, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Если вы хотите, чтобы кукла вписалась в пространство комнаты как родная, опишите дизайнеру стиль и цветовую гамму вашего интерьера. Заранее определитесь и с характерными чертами, которые вы хотели бы видеть в новом украшении. Мария Щурская, дизайнер интерьерных игрушек:

Ангел должен быть под человека. Если игрушка какая-то запеченная, которая идет только для интерьера, то ее могут использовать только взрослые, ведь здесь много краски, игрушка запечена, с ароматом корицы и кофе. Ребенок может взять в рот, а это нежелательно.

Такая игрушка только интерьерная. Поэтому надо смотреть: если у вас розовая комната, то она не подходит. А если игрушка для души, как ангел, то надо под человека.

Уход за интерьерными игрушками заключается лишь в постоянной сухой чистке. Вариантов для их размещения – масса: они могут сидеть, висеть на крючке, а крупные украшения с легкостью заменяют унылые квадратные подушки.