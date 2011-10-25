Бисероплетение: история возникновения ремесла, процесс изготовления браслетов и правила ухода за изделиями из бисера

Бисероплетение – старинный и распространенный по всему миру вид народного творчества. Вышивкой, плетением и вязанием изделий из бисера занимались барышни абсолютно всех сословий – от простолюдинок до королевских особ.

Доменика, певица:

Родиной бисера считается Древний Египет, где из непрозрачного стекла изготавливали крупные бусы. Процесс обработки стекла со временем совершенствовался, и бусины становились все мельче и мельче.

Бисер делается из стекла. В процессе обработки ему придают разный цвет, фактуру, форму.

Наиболее распространен чешский. Круглый бисер – это венецианский. Совсем мелкий – японский.

Красоту стеклянных украшений оценили и в Древней Руси.

Основу бисерного производства заложил сам Ломоносов, построивший первую стекольную фабрику и для пущей убедительности написавший поэтическое произведение под названием «О пользе Стекла». Вскоре увлечение бисером пришло и на территорию нынешней Беларуси, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Доменика, певица:

В прошлом почти каждая женщина занималась бисером. А сегодня азы этого искусства нам поможет освоить Елена Геннадьевна Артынская.

Мне бы хотелось сделать браслет. Что кроме бисера нужно для работы?

Елена Артынская, руководитель секции бисероплетения Белорусского союза мастеров народного творчества:

Кроме бисера потребуются стеклянные шарики, тот же бисер, только более крупной формы, и стеклянные бусины, которые называются биконус. Это граненые бусины, зауженные к обоим концам. Здесь получается работа в смешанной технике: бисер, бусинки и хрусталь.

Для работы понадобятся капроновые нитки № 50, тоненькая бисерная игла, ножницы и фурнитура (замок, колечко). Это потом пришивается к готовому изделию.

Особую любовь к украшениям из бисера проявила эпоха модерна. Художники, дизайнеры и модельеры Серебряного века нашли в мелких стеклянных бусинках воплощение той хрупкой изысканности, которая оказалась на пике моды начала XX века.

Изделия из бисера – будь то вышитые им картины, сплетенные из него украшения, предметы интерьера или даже забавные игрушки – становятся все более популярны и сегодня. Однако эта красота нуждается не только в выражении восторга, но и в правильном обращении с собой.

Елена Артынская, руководитель секции бисероплетения Белорусского союза мастеров народного творчества:

Как ухаживать за изделиями из бисера? Если украшение сделано из качественного чешского бисера, то его можно мыть. Единственная просьба – мыть в мягких, щадящих моющих средствах. Например, разводится шампунь в воде, моется украшение. Затем его нужно положить в полотенце и аккуратно высушить.

Если это предмет интерьера, то пыль лучше стряхивать либо влажной тряпкой, либо сначала кисточкой.

Ловкость рук в обращении с нитями, особыми иглами для бисера и россыпью ярких бусинок – дело наживное. Немного усидчивости, терпения и, главное, желания создать чудо собственными руками – и результат восхитит и вас, и других.

Доменика, певица:

Это процесс увлекательный, но достаточно хлопотный, потому что хочется получить результат как можно скорее, однако на это нужно потратить немало времени.

Многие именитые дизайнеры используют в своих коллекциях вышивку бисером. Это говорит о том, что ручная работа цениться дорого.