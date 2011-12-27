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Куколки-лихоманки и белорусский декор

27 декабря 2011 11:38
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Давайте посмотрим, какими были традиционные украшения домов наших предков. И поможет в этом мастер народного творчества Авсянникова Алла Александровна.

Алла Авсянникова, мастер народного творчества Союза мастеров Беларуси:
Какие главные рождественские украшения испокон веков присутствовали в домах наших предков? В основном это были пауки соломенные, которые вешались в «красном» углу и сжигались весной.

От Рождества и до Масленицы в каждом доме развешивали также 13 куколок-лихоманок.

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Изготовленные без использования иголок и ножниц, эти тряпичные куклы олицетворяли Кумоху – нечистую силу в образе кумы – и ее 12 сестер.

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По народным поверьям, эти барышни нападают на людей, бросая их то в жар, то в холод. Однако, увидев в доме такие обереги, сестрица-трясовица узнает себя и вселяется в куклу, а не в человека.

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Алла Авсянникова, мастер народного творчества Союза мастеров Беларуси:
Также в украшении интерьера использовали и рождественские венки. Они изготавливались из природного материала – соломы, лозы. Вот, например, такие.

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Украшались шишками, семенами, использовали желуди.

Более привычный нашему глазу новогодний декор – это картины-аппликации с рождественскими сюжетами и вышивки.

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Непременные атрибуты праздника – колядные звезды, колокольчики, венки и снежинки выполнялись из самых различных материалов – от соломы до войлока, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

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Алла Авсянникова, мастер народного творчества Союза мастеров Беларуси:
Это белорусский вид народного творчества – вытинанка.
В преддверии Нового года всегда вырезали какие-то сюжеты, посвященные празднику. Это и ангелы, и снежинки, и сюжеты из легенд и преданий. Были колядные зорки.

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Вытинанками украшали окна, двери, мебель и стены. А вот привычной фигурки Деда Мороза долгое время в домах белорусов не было.

Доменика, певица:
У наших предков главным героем новогодних праздников был не Дед Мороз, а Зюзя – Бог зимы. Выглядел он примерно так. Он пришел к нам из белорусской  мифологии.

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Зюзя, скажем откровенно, красавцем не был. Низенького роста, толстый, босоногий и простоволосый. Вместо посоха – железная булава. Подарки Зюзя не дарил, а принимал. Наверняка поэтому так легко прижились чуть позже западные традиции – с рождественскими сапожками для сюрпризов и вкусным ожиданием чуда.

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Доменика, певица:
Детки любили либо делать эту елку своими руками, либо для них делали родители. Здесь много карманчиков. В каждом карманчике по конфетке. И в предвкушении праздника детки каждый день съедали по конфетке и таким образом отсчитывали  дни до Рождества.

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Алла Авсянникова, мастер народного творчества Союза мастеров Беларуси:
Это своеобразный новогодний календарь, по которому дети ждали прихода Нового года.

А в ожидании новогоднего волшебства дети мастерили нехитрые поделки – елочные игрушки, колядные свистульки, маски и целые рождественские композиции.

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Если в вашей жизни тоже недостаточно волшебства, попробуйте обзавестись им при помощи вот такого соломенного колокольчика.

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Алла Авсянникова, мастер народного творчества Союза мастеров Беларуси:
Говорят, что этот колокольчик волшебный. И если позвонить в него и задумать желание, то оно обязательно исполнится.
Для изготовления нам понадобится всего семь соломинок.

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Сначала связываем пучок у основания так, чтобы соломинки разошлись лучиками в разные стороны. Затем каждую соломинку отворачиваем вниз, образуя фигуру, похожую на солнышко или звезду, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

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Алла Авсянникова, мастер народного творчества Союза мастеров Беларуси:
Вначале мы берем первую от себя соломинку и накладываем на вторую. Вторую – на третью. Третью – на четвертую. И так – по кругу, образуя кольцо из сцепленных между собой соломинок.

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Завершив круг, получаем донышко колокольчика.

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Теперь можно использовать подставку, которая поможет добиться нужной формы.

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Оплетаем конусную или цилиндрическую основу по кругу. Затем формируем «юбочку» колокольчика, закрепляем соломинки и вынимаем подставку. Остается украсить этот магический атрибут. Для декора подойдут атласные ленты разной ширины, соломенные бусинки. Внутрь колокольчика можно поместить его миниатюрную копию. Из ленты делаем бантик и прикрепляем его под бусиной у основания колокольчика.

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Алла Авсянникова, мастер народного творчества Союза мастеров Беларуси:
Что ж, теперь можно и загадать желание.

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Попробуйте повторить увиденное или сделайте любое другое традиционное рождественское украшение своими руками. И тогда сомневаться в существовании чуда вам точно не придется!

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Доменика, певица:
Создание новогодних украшений своими руками может стать увлекательным предновогодним занятием, которое соберет за столом всех членов семьи разного возраста.
Вы можете создать свою домашнюю коллекцию игрушек и каждый год пополнять ее новыми поделками.
Я желаю вам творческого вдохновения, новогоднего настроения. И пусть игрушка, созданная вами, создаст память о чудных зимних вечерах.

Алла Авсянникова, мастер народного творчества Союза мастеров Беларуси:
Любая вещь, сделанная вашими руками, может стать оберегом для близкого и родного человека. И поможет она ему настолько, насколько он будет верить в это.
С Новым годом вас! С новым счастьем! Пусть хранит вас Господь!

# Хобби # Куклы

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