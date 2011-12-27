Куколки-лихоманки и белорусский декор

Давайте посмотрим, какими были традиционные украшения домов наших предков. И поможет в этом мастер народного творчества Авсянникова Алла Александровна. Алла Авсянникова, мастер народного творчества Союза мастеров Беларуси:

Какие главные рождественские украшения испокон веков присутствовали в домах наших предков? В основном это были пауки соломенные, которые вешались в «красном» углу и сжигались весной. От Рождества и до Масленицы в каждом доме развешивали также 13 куколок-лихоманок.

Изготовленные без использования иголок и ножниц, эти тряпичные куклы олицетворяли Кумоху – нечистую силу в образе кумы – и ее 12 сестер.

По народным поверьям, эти барышни нападают на людей, бросая их то в жар, то в холод. Однако, увидев в доме такие обереги, сестрица-трясовица узнает себя и вселяется в куклу, а не в человека.

Алла Авсянникова, мастер народного творчества Союза мастеров Беларуси:

Также в украшении интерьера использовали и рождественские венки. Они изготавливались из природного материала – соломы, лозы. Вот, например, такие.

Украшались шишками, семенами, использовали желуди. Более привычный нашему глазу новогодний декор – это картины-аппликации с рождественскими сюжетами и вышивки.

Непременные атрибуты праздника – колядные звезды, колокольчики, венки и снежинки выполнялись из самых различных материалов – от соломы до войлока, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Алла Авсянникова, мастер народного творчества Союза мастеров Беларуси:

Это белорусский вид народного творчества – вытинанка.

В преддверии Нового года всегда вырезали какие-то сюжеты, посвященные празднику. Это и ангелы, и снежинки, и сюжеты из легенд и преданий. Были колядные зорки.

Вытинанками украшали окна, двери, мебель и стены. А вот привычной фигурки Деда Мороза долгое время в домах белорусов не было. Доменика, певица:

У наших предков главным героем новогодних праздников был не Дед Мороз, а Зюзя – Бог зимы. Выглядел он примерно так. Он пришел к нам из белорусской мифологии.

Зюзя, скажем откровенно, красавцем не был. Низенького роста, толстый, босоногий и простоволосый. Вместо посоха – железная булава. Подарки Зюзя не дарил, а принимал. Наверняка поэтому так легко прижились чуть позже западные традиции – с рождественскими сапожками для сюрпризов и вкусным ожиданием чуда.

Доменика, певица:

Детки любили либо делать эту елку своими руками, либо для них делали родители. Здесь много карманчиков. В каждом карманчике по конфетке. И в предвкушении праздника детки каждый день съедали по конфетке и таким образом отсчитывали дни до Рождества.

Алла Авсянникова, мастер народного творчества Союза мастеров Беларуси:

Это своеобразный новогодний календарь, по которому дети ждали прихода Нового года. А в ожидании новогоднего волшебства дети мастерили нехитрые поделки – елочные игрушки, колядные свистульки, маски и целые рождественские композиции.

Если в вашей жизни тоже недостаточно волшебства, попробуйте обзавестись им при помощи вот такого соломенного колокольчика.

Алла Авсянникова, мастер народного творчества Союза мастеров Беларуси:

Говорят, что этот колокольчик волшебный. И если позвонить в него и задумать желание, то оно обязательно исполнится.

Для изготовления нам понадобится всего семь соломинок.

Сначала связываем пучок у основания так, чтобы соломинки разошлись лучиками в разные стороны. Затем каждую соломинку отворачиваем вниз, образуя фигуру, похожую на солнышко или звезду, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Алла Авсянникова, мастер народного творчества Союза мастеров Беларуси:

Вначале мы берем первую от себя соломинку и накладываем на вторую. Вторую – на третью. Третью – на четвертую. И так – по кругу, образуя кольцо из сцепленных между собой соломинок.

Завершив круг, получаем донышко колокольчика.

Теперь можно использовать подставку, которая поможет добиться нужной формы.

Оплетаем конусную или цилиндрическую основу по кругу. Затем формируем «юбочку» колокольчика, закрепляем соломинки и вынимаем подставку. Остается украсить этот магический атрибут. Для декора подойдут атласные ленты разной ширины, соломенные бусинки. Внутрь колокольчика можно поместить его миниатюрную копию. Из ленты делаем бантик и прикрепляем его под бусиной у основания колокольчика.

Алла Авсянникова, мастер народного творчества Союза мастеров Беларуси:

Что ж, теперь можно и загадать желание.

Попробуйте повторить увиденное или сделайте любое другое традиционное рождественское украшение своими руками. И тогда сомневаться в существовании чуда вам точно не придется!