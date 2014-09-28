Стендовая стрельба в Беларуси: возрастные ограничения, экипировка, техника и правила безопасности

Юлия Крепчук, корреспондент:

Без целей нет достижений. Научиться стрелять и провести азартно время – все это возможно здесь. Стендовая стрельба – увлекательнейшее занятие, которое поможет вам открыть себя с новой стороны.

Прежде всего это олимпийский вид спорта с глубокой историей, уходящей в средние века. И если раньше это была просто жестокая забава, когда охотники упражнялись в ловкости, подбрасывая в воздух и расстреливали диких птиц, то сегодня стрельба – это по большей части возможность получить свою порцию адреналина.

Сергей Силич, начальник отдела развития спортивных услуг:

Есть несколько видов упражнений: олимпийские упражнения (скип и трап (круглый стенд и траншейный стенд)) и спортинг (это более приближенный вид стрельбы к охоте). Там мишени имитируют полет птиц охотничьих, без зайцев. Там он чуть-чуть повеселее.

Сегодня мы поговорим о спортинге. Его отличие от других видов спорта в высокой лояльности к возрасту и полу.

Стрелять по летящим мишеням могут и женщины, и мужчины. Есть даже дети. Правда, из-за сильной отдачи у ружья существует возрастное ограничение – с 14 лет.

Нередко на стрельбище можно встретить и «ворошиловских стрелков» почтенного возраста. Ведь главное здесь – это желание и регулярные тренировки.

Конечно, прежде, чем лихо стрелять, для начала вам придется приехать в клуб, пройти инструктаж, где вам подробно объяснят, как себя вести на стрельбище, как обращаться с оружием и целиться.

Важна в этом деле и экипировка.

Виктор Тимошенко, инструктор по стендовой стрельбе:

Какая должна быть форма для стендовой стрельбы? Так как у нас вид спорта летний, значит стрелковые куртки, могут быть подсумки, защита слуха, зрения, стрелковая кепочка, могут быть кроссовки.

Вернемся же к самому процессу. Знаний одной лишь техники стрельбы будет явно недостаточно. Здесь требуется особая концентрация внимания, развитая интуиция и точность.

Ольга Киселева, инструктор по стендовой стрельбе, судья международного класса:

Здесь есть рамка безопасности, за которую по технике безопасности выносить ружье нельзя. Вниз ружье направлять нельзя. Палец на спусковом крючке держать нельзя. Только в момент выстрела мы опускаем палец. Очень важна стойка при стрельбе. Положение ног примерно на ширине плеч, вес и корпус – на левую ногу, приклад – плотно в плечо, голова прямо.

Так как мы стреляем дробью (в патроне около 300 дробин), поэтому необходимости выцеливания как таковой нет.

В нашей стране этот элитный вид спорта еще только начинает завоевывать сердца белорусов. И не спроста. В стендовой стрельбе нет предела совершенству. Необычное занятие при желании может перерасти и в профессиональный спорт, где каждый может попробовать свои силы в ежегодных турнирах, сообщили в программе «Большой завтрак» на СТВ.