Трейсеры - ловкость тела и «нет» препятствиям!

Весь город у их ног. Для них не существует границ, перед ними - только преодолимые препятствия. Трейсеры.

То, чем они занимаются сложно назвать спортом. Они считают это искусством перемещения по каменным джунглям – паркуром!

Андрей Сданник, трейсер:

Здесь я чувствую себя свободным, у меня нет определенных рамок. В любом виде спорта,например гимнастика или рукопашный бой, которым я занимался, там есть определенная база элементов, а если говорить про паркур, то там есть элемент творчества.я могу заниматься тем чем хочу, делать те элементы которые хочу, в этом я ощущаю себя

Бесконечная импровизация – и красота движений. Почувствовать ритм города в своем теле - ни с чем несравнимое удовольствие для настоящих ценителей истинной свободы.

Анна Оланкина, трейсер:

Ощущение свободы, ощущение того, что ты можешь! Это адреналин и какая-то радость. Много-много положительных эмоций. Надо думать и головой и своим телом и уметь это совмещать.

Мегаполисы и урбанистические городские объекты для трейсеров–настоящий архитектурный ансамбль интересных, сложно преодолимых, а порой и вовсе опасных мест.

Владимир Борис, трейсер:

Когда занимаешься паркуром, менется ваше восприятие окружающей среды, вы идете, и начинаете смотреть новые места для тренировок,как можно залезть, прыгнуть. Начинает очень хорошо работать воображение.

Головокружительные, виртуозные прыжки позволяют трейсерам проявить по максимуму свои таланты, гибкость и выносливость своего тела.

Майк, трейсер:

В паркуре нагрузка распределяется по всему телу. Цель: научиться преодолевать препятствия рационально. Нужно уметь распределять нагрузку по всему телу,те нужно использовать каждую часть тела для того чтобы облегчить себе преодоление препятствия.

Хаотичны и бессмысленны движения в паркуре - это только на первый взгляд для непосвященного и случайного зрителя. В основе экстремальных путешествий лежит множество базовых элементов, которые необходимо постоянно оттачивать, чтобы добиться настоящего мастерства, не подвергая себя риску.

Художники от природы, трейсеры рисуют свой путь движением тела.