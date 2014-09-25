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«Мужчина с огоньком»: Михаил Бернацкий мечтал стать актёром, а стал… фаерщиком!

25 сентября 2014 10:16
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«Не играйте с огнем!» твердили старые советские плакаты. Но со временем плакаты потускнели, а в современных городах появились загадочные люди, для которых игра с огнем стала настоящей профессией.

Знакомьтесь. Это Михаил. Человек, который в буквальном смысле любит подлить масла в огонь. А потом  на виду у всех демонстрировать,  как легко можно приручить неприручаемую  стихию. Ведь не зря фаерщиков часто называют «повелителями огня!».

Михаил Бернацкий, фаерщик:
Это больше, чем просто увлечение... Потому что это занимает наибольшую часть моего времени в жизни. Этим я зарабатываю. Путешествую. Езжу по разным городам.

Сегодня молодой человек с улыбкой вспоминает, как когда-то мечтал стать известным актером. Достичь заветной цели Михаилу помешала серьезная травма- перелом ноги.

За многие годы работы фаерщиком Михаил осознал, что его профессия  требует не только ловкости и умения определять качество горючего по вкусу, но и соблюдения техники безопасности. Но всё же  некоторые артисты «пламенного жанра» умудряются пренебрегать элементарными правилами.

Сегодня Михаил или «мужчина с огоньком», как его в шутку называют знакомые, - желанный гость на любом празднике. В том числе и за рубежом. Столичный «укротитель пламени» считает, что фаерщиком может стать любой желающий. Главное - иметь большое желание и свой внутренний огонек.

 

# Фотофакт # Хобби # Фаер-шоу # Мария Рандаревич # Михаил Бернацкий

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