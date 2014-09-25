Бразилец создал «умные крышки» со второй жизнью

Зачастую, попив воды, люди отправляют опустевшую бутылку, а вместе с ней и крышку, в мусорное ведро. Однако бразильский изобретатель Клаудио Воллерс считает, что даже у бутылочного колпачка должен быть ещё один шанс.

Нет, речь не идёт о вторичной переработке. Находчивый бразилец создал интеллектуальные крышки, которые могут стать новой вещью в доме.

По мнению изобретателя, «умные крышки» могут стать, например, элементами детского конструктора, который также совместим с конструктором Lego. Из таких крышек можно сделать красочную подставку для ноутбука, стул, абажур для лампы – всё, что подскажет фантазия.

Клаудио Воллерс недавно заключил свой первый официальный контракт с бразильской компанией. Осталось только дождаться, когда изобретение пройдёт сертификацию, и «умные крышки» попадут в руки покупателей.

Экологичное ноу-хау Воллерса уже получило международное признание и награды в Германии и Великобритании.