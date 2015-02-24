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Смотрите на жизнь сквозь «розовые очки»?! Лучше взгляните на мир через стеклянные витражи!

24 февраля 2015 10:02
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Не хотите смотреть на жизнь сквозь «розовые очки»?! Ну и не надо! Лучше взгляните на мир через стеклянные витражи. Они не только делают нашу жизнь ярче, но и заставляют затаить дыхание на несколько секунд. И глядя на эти произведения искусства, просто невозможно не прийти в восторг.

Витражным искусством Светлана занимается не один год. Ещё десять лет назад женщина не могла представить, что когда-то у неё появится собственная мастерская.

Сегодня Светлана может с уверенностью сказать, что создание витражей - дело всей её жизни. Но как и в любом деле, здесь есть свои трудности.

Постичь витражное искусство Светлане было не сложно. За плечами - обучение в художественной школе. Но наличие специального образования, как уверяет Светлана, - это не главное. Ведь для того, чтобы научиться создавать такую красоту, достаточно иметь желание и наличие качественных материалов.

 

# Фотофакт # Хобби # Творчество # Светлана Пранович # Витражи

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