Скульптуры из металлических отходов ваяет житель Слуцка

Новости Минской области. Житель Слуцка создает скульптуры из металлических отходов. Декорации, сделанные из старых чайников, гаек или труб, выглядят очень оригинально. Для Дмитрия Жаркова это увлечение с детства. И только 4 года назад служащий инженерных войск возродил свое хобби.

Дмитрий Жарков:

Идея создания этого места возникла спонтанно, где-то 4 года назад. При прокладке линии водопровода и коммуникаций по нашему району образовалось такое место, которое захотелось, учитывая близость дома, облагородить.

После Дмитрий не смог просто так отказаться от своего хобби.

Дмитрий Жарков:

Дело затягивает, и потихонечку появились готовые сюжеты: собака, ящерица, орел...

Дмитрий использует все, что попадает под руку.

Дмитрий Жарков:

Сама технология работы – это мозаика. То, что лежит под ногами, можно применить в своих работах. Например, скульптура собака – ее лапы из поломанных гаечных ключей, корпус – это старая труба.

Дмитрий говорит, что получалось не все и не сразу. Несколько десятков книг и интернет-ресурсы плюс настойчивость.

Дмитрий Жарков:

У меня были учителя, но, в принципе, это все методом проб и ошибок. Для того, чтобы чему-то научиться, надо очень захотеть.

Кузнецом мастер себя не считает, он только учится, но уже ему поступают заказы.

Место напротив дома Дмитрия уже давно стало одним из любимых у жителей Слуцка, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.