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Скульптуры из металлических отходов ваяет житель Слуцка

21 ноября 2012 09:58
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Новости Минской области. Житель Слуцка создает скульптуры из металлических отходов. Декорации, сделанные из старых чайников, гаек или труб, выглядят очень оригинально. Для Дмитрия Жаркова это увлечение с детства. И только 4 года назад служащий инженерных войск возродил свое хобби.

Дмитрий Жарков:
Идея создания этого места возникла спонтанно, где-то 4 года назад. При прокладке линии водопровода и коммуникаций по нашему району образовалось такое место, которое захотелось, учитывая близость дома, облагородить.

После Дмитрий не смог просто так отказаться от своего хобби.

Дмитрий Жарков:
Дело затягивает, и потихонечку появились готовые сюжеты: собака, ящерица, орел...

Дмитрий использует все, что попадает под руку.

Дмитрий Жарков:
Сама технология работы – это мозаика. То, что лежит под ногами, можно применить в своих работах. Например, скульптура собака – ее лапы из поломанных гаечных ключей, корпус – это старая труба.

Дмитрий говорит, что получалось не все и не сразу. Несколько десятков книг и интернет-ресурсы плюс настойчивость.

Дмитрий Жарков:
У меня были учителя, но, в принципе, это все методом проб и ошибок. Для того, чтобы чему-то научиться, надо очень захотеть.

Кузнецом мастер себя не считает, он только учится, но уже ему поступают заказы.

Место напротив дома Дмитрия уже давно стало одним из любимых у жителей Слуцка, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

# Декоративное искусство # Фотофакт # Хобби

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