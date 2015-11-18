«Сибирский Левша». Художник Анатолий Коненко создал несколько сотен микроминиатюр

Наверняка многие помнят тульского мастера Левшу из рассказа Лескова. Да-да, того самого, который превзошёл всех и блоху подковал. Казалось, такое только в книгах и возможно. Но нет! Есть и среди наших современников мастера на все руки.

Чуть более 30 лет назад, вдохновившись рассказом Лескова, сибиряк Анатолий Коненко создал несколько сотен микроминиатюр, среди которых и знаменитая подкованная блоха.

Мастеров микроминиатюры по всему свету не более десяти. Создавать крошечные художественные творения - дело не из лёгких.

Порой, на одно произведение уходят месяцы, а иногда и годы. Потому усидчивости и терпения здесь нужно дюжины. Да и без специальных инструментов не обойтись.

Анатолий Иванович, как и другие мастера открывать секреты производства не спешит, потому нам остается лишь созерцать чудесные творения.

В этой коллекции произведения мировых классиков. Здесь же - и рассказ Чехова «Хамелион»., помещенный в книгу, размером не более миллиметра. Ее уже признали самой миниатюрной и занесли в книгу рекордов Гиннеса.

Но не только микроминиатюрные книги, но еще и с десятков уникальных творений Анатолия Ивановича вмиг открывается перед нами. Здесь и Мона Лиза в миниатюре, и караван верблюдов в игольном ушке и даже надпись, сделанная на срезе человеческого волоса.

Сделал мастер и специальный сюрприз для белорусов - специально выполненный герб Республики Беларусь на срезе зёрнышка. И миниатюрная копия Конституции нашей страны.

Анатолий Ивановчи выполнил несколько произведений в технике микроживописи. Среди них - иконы и картины, с точностью повторяющие оригинал.

Анатолий Коненко - пока один из немногих, кто создает миниатюрные произведения искусств. Однако, может , уже сейчас, вдохновлённый его творчеством, кто-нибудь возьмётся и создаст своё чудо под микроскопом.