Художник Глеб Отчик пишет картины майонезом

Густым и вкусным майонезом мы заправили не один салат на новогоднем столе, а вот художник Глеб Отчик с его помощью создает удивительные произведения искусства.

Красками сегодня рисовать банально, а вот майонезом вполне оригинально.

Глеб Отчик:

Майонез — это своего рода провокация для общества, чтобы привлечь немного внимания нашего зрителя, взбудоражить его, привлечь к искусству.

Я делаю проект, который будет состоять из 12 картин, написанных майонезом. Серия натюрмортов — разные по характеру, по цвету, по содержанию.

Идея рисовать картины чем-то съедобным пришла художнику несколько лет назад.

Глеб Отчик:

Мы были на острове Раб в Хорватии. Было много художников с разных стран, когда мы ели десерт и остался крем, мы начали рисовать на блюдах. Получается действительно интересная линия, фактура и своеобразная графика. Мы начали изображать разные географические вещи, которые потом отсняли и эти фотографии выставили.

В Беларуси Глеб Отчик известен, больше, как художник по монументально - декоративному искусству.

Живопись для Глеба — любимое хобби.

Любовь к живописи помогла Глебу раскрыть в себе настоящий талант. Со своими работами художник выставлялся по всему миру. Например, на одном из симпозиумом в Германии за 5 дней участникам предлагалось написать несколько картин. Тема для будущих работ оказалась достаточно интересной.

Глеб Отчик:

Мы жили у реки Панке, то есть была тема воды, мы должны были пропустить через себя и выдать несколько работ этой тематики.

Оказывается, Глеб рисует не совсем майонезом — в него художник добавляет клеящее вещество, только благодаря этому своеобразная краска держится на полотне, сообщили в программе «Утро» на СТВ.