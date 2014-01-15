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Коллектив светящихся танцоров - единственный в Беларуси

15 января 2014 13:50
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Новости Беларуси. В мире достаточно коллективов, которые танцуют в светящихся костюмах, но в Беларуси такой только один.

Танцоры работают  со светодиодными элементами и холодным неоном, они носят костюмы, которые состоят из множества сложных конструкций.

Процесс запуска и отладки всех костюмов трудоемкий и занимает около двух часов. Надеваются они быстро, остальное время уходит на подключение друг к другу частей костюма и проверки всех элементов. Малейшая оплошность в соединении — что-то может погаснуть.

За спиной каждого танцора находится батарейка, которая весит более трех килограммов.

Все костюмы активируются  параллельно со звуковой дорожкой, а дальше каждый костюм загорается самостоятельно, по заранее написанной программе, сообщили в программе «Утро» на СТВ.

# Танцы в Минске # Видеофакт # Хобби

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