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Из снега лепят: домашних животных, героев мультфильмов, военную технику

15 января 2014 13:49
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Новости Беларуси. Что же лепят зимой, когда есть снег?

Три разных по диаметру кома, нос — морковка, глаза — пуговицы, вот и весь известный всем снеговик. Но традиции и новые веяния снежных изваяний в странах мира отличаются. Чаще всего лепят домашних животных и героев мультфильмов. А иногда это целые скульптурные композиции или даже военная техника. Некоторые из них выглядят как настоящие шедевры, а некоторые просто забавными.

Примечательно, что лепили снеговиков еще в древние времена. Эта традиция дошла и до нашего времени, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Фотофакт # Хобби # Фигуры из снега

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