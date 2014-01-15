Из снега лепят: домашних животных, героев мультфильмов, военную технику

Новости Беларуси. Что же лепят зимой, когда есть снег?

Три разных по диаметру кома, нос — морковка, глаза — пуговицы, вот и весь известный всем снеговик. Но традиции и новые веяния снежных изваяний в странах мира отличаются. Чаще всего лепят домашних животных и героев мультфильмов. А иногда это целые скульптурные композиции или даже военная техника. Некоторые из них выглядят как настоящие шедевры, а некоторые просто забавными.

Примечательно, что лепили снеговиков еще в древние времена. Эта традиция дошла и до нашего времени, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.