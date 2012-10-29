Купюропись: Белорус Игорь Аринич делает картины из советских рублей

Новости Беларуси. Работы этого художника украшают дома бизнесменов, звезд и банкиров. Белорус Игорь Аринич всю палитру красок нашел в денежных знаках советского времени, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На создание только одного произведения требуется от пятисот до трёх тысяч антикварных банкнот и многие месяцы кропотливой работы. Столь необычный изобразительный язык мастер назвал тоже необычно - купюропись.

Игорь Аринич, купюрье:

Первоначально я нахожу необходимую мне купюру. Затем вырезаю по цвету необходимый мне кусочек от этой купюры и наклеиваю на заранее нарисованный макет картины.

За каждой купюрой своя история. У Игоря Аринича она приобретает единство. Деньги для мастера заменяют краски, поэтому каждый момент подбирается скрупулезно - играет роль и степень изношенности, и номинал банкнот.

Игорь Аринич, купюрье:

На одну картину может уходить от месяца - это если совсем простая картина - до года.

Изначально такое занятие для художника с техническим образованием было просто хобби. Со временем с просьбой сделать денежные открытки стали обращаться друзья. Позже поступили заказы из России. Сейчас в копилке Игоря 18 профессиональных работ. Особая гордость - «Купание красного коня». На это детище у мастера ушло полгода.

Игорь Аринич, купюрье:

Я доказал сам себе, на что способен как мастер, как художник-купюрье.

Одна купюра наминало 25 рублей когда-то составляла когда-то четверть зарплаты инженера. В работах Игоря Аринича количество банкнот доходит и до трёх тысяч - по меркам Советского Союза заоблачное состояние.

Поиск тех самых банкнот занимает львиную долю времени. В палитре купюрье исключительно советские образцы. Приобретает раритеты он в основном на блошином рынке или у знакомых антикваров. Однако ни поиски необходимых элементов, ни потраченное время не идет в счет, когда речь идет об искусстве.

Игорь Аринич, купюрье:

Русское название этому делу дал я. Я назвал это купюрописью и я ввел слово в обиход. И себя я называю купюрье.

Как признается сам художник, его творчество - попытка перевернуть представление людей о деньгах как просто платежном средстве. А это дорогого стоит.