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Французские бейсджамперы установили новый мировой рекорд, спрыгнув с небоскреба в Дубае

24 апреля 2014 11:47
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Новости Франции. Новый мировой рекорд установили французские прыгуны. Профессиональные бейсджамперы совершили прыжок с вершины тонкого шпиля Дубайского небоскреба, высота которого более 800 метров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Путь к мировому рекорду занял 3 года упорных тренировок. Раннее бейсджамперы прыгали с Эмпайр-стейт-билдинг в Нью-Йорке, высота которой была вдвое меньше. А вот рекорд в покорении Дубайского небоскреба до недавнего времени принадлежал эмиратским спортсменам. Их прыжок был выполнен с высоты почти в 700 метров.

# Экстрим # Фотофакт # Хобби

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