Французские бейсджамперы установили новый мировой рекорд, спрыгнув с небоскреба в Дубае

Новости Франции. Новый мировой рекорд установили французские прыгуны. Профессиональные бейсджамперы совершили прыжок с вершины тонкого шпиля Дубайского небоскреба, высота которого более 800 метров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Путь к мировому рекорду занял 3 года упорных тренировок. Раннее бейсджамперы прыгали с Эмпайр-стейт-билдинг в Нью-Йорке, высота которой была вдвое меньше. А вот рекорд в покорении Дубайского небоскреба до недавнего времени принадлежал эмиратским спортсменам. Их прыжок был выполнен с высоты почти в 700 метров.