Принцип «Что увидел, то и сделал» привёл профессионального повара в искусство работы с бугенгами

В руках мастера реквизит для жонглирования. Он называется бугенги. Бугенги создаёт невероятный психоделический эффект крутящейся спирали. Наблюдение за манипуляцией расслабляет, расширяет сознание, а порой даже гипнотизирует.

Название нового вида жонглирования происходит от японского «буу» (боевые искусства) «кен» (иллюзия).

Есть теория, что бугенги в древности военным оружием. Однако в современном мире владение реквизитом не требует силы и крепкой хватки воина, здесь приветствуется мелкая моторика рук и ловкость.

Несмотря на набирающуюся популярность бугенгов за рубежом, в Беларуси нам удалось найти чуть ли ни единственного артиста, который выступает в этом жанре. Развивать искусство бугенгов в стране приходится с нуля, поэтому жонглёр изготавливает реквизит для своего выступления сам.

Принцип «Что увидел, то и сделал» и привёл Мартина в искусство работы с бугенгами. Однажды посмотрел видео в Интернете – и решил попробовать.

Псевдоним Мартин Март стал для него вторым именем, и теперь в жизни он предпочитает представляться именно так.

Благодаря своему таланту профессиональный повар показал своё мастерство перед публикой уже через неделю тренировок.

И вот уже третий год он поражает техникой иллюзорности на различных фестивалях искусств.

Геометрические трюки с окружностями, пересечениями и плоскостями – это всё искусство владения бугенгами. Словами в деталях объяснить, что представляет собой иллюзия, можно с трудом. Проще один раз прийти на представление и посмотреть.