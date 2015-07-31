Анна Барашкова, единственный в Беларуси мастер вышивки…по дереву!

Как вы думаете, можно ли вышивать по металлу? Оказывается, это возможно. Сковородки, утюги и даже капот автомобиля при желании можно превратить в произведение искусства. Что, собственно, и делает литовская художница с красивым именем - Северия. Именно она несколько лет назад вдохновила белорусского мастера Анну Барашкову на создание своих, не менее оригинальных произведений. Правда, Анна вышивает крестиком не по металлу, а по дереву.

Но прежде чем приступить к самому процессу вышивки, Анна проделывает самую сложную работу. Сперва грунтует поверхность изделия, затем ее красит, и только после этого создает на деревянной поверхности сотни, а то и тысячи крохотных отверстий.

Шкатулки, всевозможные коробочки, и даже часы. Таким искусством вышивки можно украсить любой деревянный предмет. Правда, процесс очень кропотливый. На одну небольшую работу в среднем уходит 40-50 часов.

К слову, в Беларуси, Анна Барашкова - единственный мастер, который занимается подобным рукоделием. Поэтому ее работы уникальны.